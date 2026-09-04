Scherma paralimpica, l’Italia prepara Cardiff: a Roma l’ultimo grande ritiro prima degli Europei

La Nazionale italiana di scherma paralimpica entra nella fase decisiva della preparazione verso gli Europei Paralimpici di Cardiff 2026, in programma dal 6 all’11 ottobre. Dopo il ritiro di fine agosto a San Giovanni Rotondo, gli azzurri torneranno al lavoro dal 14 al 18 settembre a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”. Saranno 14 gli atleti convocati per questo collegiale.

Quattordici azzurri al lavoro tra fioretto, sciabola e spada

A guidare il gruppo saranno i CT Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada. Tra gli azzurri convocati figurano Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Sofia Garnero, Loredana Trigilia, Amelio Castro Grueso, Michele Massa, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci, Edoardo Giordan, Luca Platania, Andrea Jacquier, Leonardo Rigo ed Emanuele Lambertini.

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L’obiettivo sarà arrivare a Cardiff nelle migliori condizioni possibili e giocarsi le medaglie in tutte le specialità.

Cardiff vale Los Angeles 2028

L’edizione 2026 avrà un peso particolare anche in prospettiva futura. Proprio da Cardiff partirà infatti il percorso di qualificazione verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Grande attenzione anche alle nuove prove Mixed Team di fioretto e spada, composte da due uomini e due donne, già inserite nel programma paralitico di Los Angeles.

L’Italia sarà impegnata inoltre nelle gare individuali e nelle tradizionali competizioni a squadra di sciabola maschile e femminile. Per gli azzurri, dunque, Cardiff non rappresenterà soltanto un Europeo, ma un primo passo verso il prossimo ciclo paralimpico.