Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: Mogos d’oro nella sciabola, Markowska di bronzo

Seconda giornata da protagonista per l’Italia: Lambertini quinto e Platania Parisi ottavo nella spada maschile. Sabato il fioretto femminile e la sciabola maschile.

L’Italia della scherma in carrozzina è ancora grande protagonista sulle pedane di Budapest. La seconda giornata della tappa ungherese di Coppa del Mondo Paralimpica regala altre due medaglie azzurre, entrambe nella sciabola femminile categoria B dove Andreea Mogos è d’oro mentre Julia Markowska conquista il bronzo. Podio sfiorato, invece, per Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi, rispettivamente al 5° e 8° posto nella spada maschile A.

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Vetrina tutta per le sciabolatrici, dunque, con il super-tris calato da Andreea Mogos. Nella capitale magiara, infatti, la torinese delle Fiamme Oro ha firmato il suo terzo trionfo consecutivo in questa stagione, dopo quelli di Nakhon Ratchasima e Pisa. Seconda medaglia in due giorni per Julia Markowska che, carica d’entusiasmo per il primo successo in carriera nel circuito mondiale raggiunto ieri nella spada, ha messo in bacheca un bronzo di grande valore.

L’eccellente prestazione di Mogos è iniziata battendo 15-7 la francese Damaude, poi il 15-2 sull’atleta neutrale Kastsiuchkova l’ha proiettata in semifinale, dove dopo un match combattutissimo l’azzurra è riuscita a imporsi per 15-13 sulla georgiana Irma Khetsuriani. Nell’ultimo atto Andreea ha completato l’opera: 15-8 sull’ucraina Nadiia Doloh e tasto “Play” per le note dell’Inno di Mameli. Che risuona, su quel podio, anche in onore di Julia Markowska, vincitrice negli ottavi del derby azzurro contro Sofia Brunati, risoltosi all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14. Nei quarti la romana delle Fiamme Oro ha fatto suo per 15-13 l’assalto che la vedeva opposta all’ucraina Olena Fedota Isaieva, ottenendo così la certezza della medaglia, diventata di bronzo dopo la sconfitta in semifinale (15-12) contro Doloh, poi argento a seguito della finale persa con Mogos.

Sempre nella sciabola femminile B, si è classificata 9^ Sofia Brunati.

Potevano essere due le medaglie italiane anche nella spada maschile categoria A, dove Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi hanno offerto ottime prestazioni. Il portacolori delle Fiamme Oro, reduce dal successo di ieri nel fioretto, ha battuto Kwong, atleta di Hong Kong (15-6), e il neutrale Shenfeld (15-14), arrendendosi solo al britannico Gilliver (15-5), nella sfida che ha sancito il 5° posto finale di Lambertini.

L’atleta dell’Accademia Scherma Livorno, invece, vincente contro il francese Robin (15-5), l’ucraino Manko (15-13) e il britannico Lam Watson (15-12), si è visto imporre lo stop nei quarti dal neutrale Yusupov (15-12), match che ha decretato l’8^ posizione per Platania Parisi. Nella stessa gara, 22° Edoardo Giordan e 47° Gabriele Maria Albini.

Infine, tra gli spadisti della categoria B, si è fermato agli ottavi Michele Massa che, dopo lo splendido argento di ieri nel fioretto, oggi ha chiuso al 9° posto, con Andrea Jacquier 30°.

Domani l’Italia guidata dai CT Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada affronterà la terza giornata della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Budapest. Nel sabato magiaro saranno in programma le ultime prove individuali dedicate al fioretto femminile, con Andreea Mogos in gara nella categoria B e Sofia Garnero nella A, e alla sciabola maschile, specialità in cui gli italiani al via saranno Edoardo Giordan, Mattia Galvagno e Gabriele Albini nella categoria A, Gianmarco Paolucci e Andrea Jacquier nella B.

Coppa del Mondo Paralimpica | Budapest, 20 marzo 2026

Sciabola femminile B individuale – QUI i risultati (1. Mogos, 3. Markowska, 9. Brunati)

Spada maschile A individuale – QUI i risultati (5. Lambertini, 8. Platania Parisi, 22. Giordan, 47. Albini)

Spada maschile B individuale – QUI i risultati (9. Massa, 30. Jacquier)