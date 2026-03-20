Scherma paralimpica, Italia protagonista a Budapest: due ori e un argento

Trionfi per Markowska e Lambertini, Massa conquista il secondo posto

Grande spettacolo azzurro a Budapest nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di scherma in carrozzina. L’Italia chiude la giornata con un bottino importante: due medaglie d’oro e un argento.

A salire sul gradino più alto del podio sono state Julia Markowska nella spada femminile categoria B ed Emanuele Lambertini nel fioretto maschile categoria A. Argento invece per Michele Massa nel fioretto maschile categoria B.

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Prima gioia in carriera per Markowska

Straordinaria la prova di Julia Markowska, che conquista il suo primo oro in Coppa del Mondo al termine di un percorso impeccabile.

L’azzurra ha superato la giapponese Sakurai (13-7), l’atleta neutrale Mishurova (10-7) e la polacca Strawinska in semifinale (15-12). Nell’ultimo atto ha battuto Aleksandra Ilminskaya con il punteggio di 15-11, centrando una vittoria storica.

Nella stessa gara 14° posto per Sofia Brunati.

Lambertini domina nel fioretto

Successo netto anche per Emanuele Lambertini, protagonista assoluto nel fioretto maschile categoria A.

L’azzurro ha esordito con un perentorio 15-0 contro il francese Charlot, poi ha vinto il derby con Mattia Galvagno (15-7) e nei quarti ha superato l’ucraino Demchuk (15-7). In semifinale ha battuto il cinese Hao Li (15-8), prima di chiudere con autorità la finale contro il turco Akkaya (15-6).

Per Lambertini si tratta del quinto oro in carriera nel circuito.

Galvagno e Platania Parisi hanno chiuso rispettivamente al 16° e 17° posto.

Massa d’argento nel fioretto B

Arriva anche l’argento di Michele Massa, protagonista di una gara solida e continua.

Dopo aver battuto il francese Peter (15-3) e l’ucraino Serozhenko (15-8), l’azzurro ha superato in semifinale il brasiliano Guissone (15-7). In finale si è arreso al britannico Coutya al termine di un match combattuto (15-12).

Sempre nel fioretto B, 14° posto per Gianmarco Paolucci, mentre nella spada femminile A Sofia Garnero ha chiuso 15ª.

Il programma delle prossime gare

La competizione proseguirà con la seconda giornata dedicata alle prove individuali di sciabola femminile e spada maschile.

Per l’Italia saranno impegnate nella sciabola Andreea Mogos, Julia Markowska e Sofia Brunati (categoria B), mentre nella spada maschile saliranno in pedana Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Edoardo Giordan e Gabriele Albini (categoria A), insieme a Michele Massa e Andrea Jacquier (categoria B).