Scherma non vedenti, Milano fa la storia: il Trofeo internazionale diventa competizione pilota della World Para Fencing – Diretta su Assalto TV

Milano si prepara a vivere una giornata storica per la scherma non vedenti. Sabato 24 ottobre, sulle pedane dell’Arena Giurati del Politecnico, andrà in scena la sesta edizione del Trofeo Internazionale “Città di Milano”, che per la prima volta sarà riconosciuto come competizione pilota della World Para Fencing. Un passaggio di enorme valore per una disciplina che punta a consolidare la propria dimensione interazionale e, in prospettiva, a costruire un percorso verso l’ingresso nel programma paralimpico,

58 atleti da sei Paesi: Milano diventa laboratorio internazionale

Saranno 58 gli atleti in gara, di cui 34 uomini e 24 donne, in rappresentanza di Italia, Francia, Stati Uniti, Germania, Australia e Spagna, per un totale di tre continenti coinvolti. L’evento è organizzato dall’Accademia Scherma Milano in collaborazione con Scherma Modica e con il supporto della Federazione Italiana Scherma.

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Il riconoscimento della World Para Fencin premia anche il lavoro pionieristico portato avanti dall’Italia nello sviluppo della specialità della spada non vedenti, dalla costruzione del regolamento fino all’organizzazione di competizioni dedicate. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: arrivare, in futuro, alla creazione di una vera e propria Coppa del Mondo.

Finali in diretta su Assalto TV- Sportface

La giornata culminerà con le fasi finali delle gare maschili e femminili, trasmesse in diretta dalle 17.00 su Assalto – La TV della Scherma, disponibile sulla piattaforma Sportface. Prevista inoltre una differita alle 20.30 sul canale Sportface di Amazon Prime.

Alla vigilia dell’evento è previsto anche un workshop è dedicato al rapporto tra sport e disabilità, con interventi tecnici e istituzionali.