Scherma, Mondiali giovani e cadetti: Iaquinta e De Cristofaro vincono il bronzo

Importante affermazione di due giovani italiani al Mondiale junior di scherma: due Azzurri hanno vinto un bronzo che mancava da anni

A Rio de Janeiro si sta disputando il Mondiale giovani e cadetti e nella quarta giornata, l’Italia non ha demeritato portandosi a casa due medaglie prestigiose e storiche. Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro hanno vinto il bronzo Under 20 nel fioretto maschile categoria giovani.

Non capitava addirittura dal 2015 che due giovani vincessero il bronzo e portassero a casa un risultato del genere. Aumenta anche il bottino che l’Italia è riuscita a totalizzare nel Mondiale in Brasile. Dopo il bronzo di Vittoria Mocci nella sciabola, sono tre le medaglie a marchio azzurro.

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Il bronzo rappresenta comunque un buon risultato, ma la vittoria è andata a Lam Ho Long di Hong Kong, che è riuscito a dorminare praticamente tutti gli avversari e ha battuto in finale l’egiziano Abdelrahman Tolba per 15-5. Era stato proprio Lam Ho Long a eliminare il nostro De Cristofaro con il risultato di 15-6. Iaquinta era stato battuto da Tolba.

Il percorso degli altri italiani

Iaquinta nei quarti ha battuto il giapponese Takushin Tanaka per 15-13, mentre De Cristofaro ha sconfitto il canadese Borys Budovskyi per 15-10. Non è andata bene a Mattia Conticini (15-10 contro Gergely) che è stato subito eliminato, mentre Elia Pasin non è riuscito a qualificarsi.

Abbastanza deludente, invece, la gara femminile, almeno per quanto riguarda l’Italia. Nessuna donna è riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale. Proprio agli ottavi, sono state eliminate Greta Collini e Letizia Gabola, sconfitte da Jo Juhyun (15-12) e da Ahlaia Borysova (15-10).