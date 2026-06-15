Mondiale 2026, oggi altri esordi: in campo Spagna, Belgio e Uruguay

Prosegue la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026, con un altro blocco di partite pronte a dare nuove indicazioni su questa Coppa del Mondo. Dopo gli appuntamenti già disputati nella notte italiana, con Svezia e Costa d’Avorio vittoriose, il calendario di lunedì 15 giugno propone sfide interessanti tra pomeriggio, serata e notte, con alcune nazionali di grande tradizione pronte al debutto in America.
Spagna e Belgio chiamate a partire forte
Il primo appuntamento della giornata, alle 4.00 italiane, è stato Svezia-Tunisia, gara che ha aperto il programma odierno. Nel pomeriggio toccherà invece alla Spagna, impegnata alle 18.00 contro Capo Verde: una sfida in cui la Roja partirà ovviamente favorita, ma con l’obbligo di evitare passi falsi all’esordio.
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Alle 21.00 spazio poi a Belgio-Egitto, partita dal fascino importante e utile per misurare subito ambizioni e condizione della nazionale belga.
Nella notte Uruguay e Iran completano il quadro
Il programma proseguirà poi a cavallo nella notte tra lunedì e martedì. A mezzanotte italiano scenderanno in campo Arabia Saudita e Uruguay, con la Celeste chiamata a partire con il piede giusto in un girone comunque da non sottovalutare.
Alle 3.00 sarà invece il turno di Iran-Nuova Zelanda, sfida che chiuderà il calendario indicato per questa finestra mondiale. Una giornata lunga, dunque, con quattro partite da disputare tra pomeriggio, sera e notte.