Bednarek accende i 100 metri: 9.72 ventoso e sfida lanciata ad Ajayi

Kenneth Bednarek manda un segnale fortissimo al mondo dello sprint. A Los Angeles lo statunitense ha corso i 100 metri in 9.72, con vento appena oltre il limite consentito per l’omologazione, pari a +2.4 m/s. Una prestazione non valida come record ufficiale, ma comunque sensatissima per il valore tecnico e per il messaggio lanciato in vista del primo World Athletics Ultimate Championship, in programma a Budapest dall’11 al 13 settembre.

La risposta ad Ajayi e un duello che si accende

Il tempo di Bednarek arriva pochi giorni dopo il grande exploit del nigeriano Kayinsola Ajayi, che aveva corso in 9.72 nella finale NCAA di Eugene, anche in quel caso con vento superiore alla norma, +2.2. Alayi resta però leader mondiale stagionale in condizioni regolari grazie al 9.84 firmato il 29 maggio a Lexington.

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Bednarek, dal canto suo, aveva già un personale ufficiale di 9.79 con vento regolare, ottenuto la scorsa estate, e con questa prova californiana conferma uno stato di forma eccellente.

Coleman, Saminu e Tebogo: gara ti altissimo livello

La gara di Los Angeles non ha brillato solo per il 9.72 di Bednarek. Alle sue spalle sono arrivati anche il 9.84 di Christian Coleman, il 9.88 del ghanese Abdul-Rasheed Saminu, il 9.91 di Sam Blaskowski e il 9.95 del Botswana Letsile Tebogo, campione olimpico dei 200 metri.

Nessuno correva così forte, anche con vento irregolare, dal 9.69 di Andre De Grasse a Stoccolma nel 2017. Ora resta la domanda vera: questi tempi saranno confermati anche quando in palio ci saranno le medaglie?