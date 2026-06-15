Osakue da record: il disco vola a 64,88, nuovo primato italiano

Daisy Osakue torna a far volare il disco e aggiorna il record italiano. A Castres, in Francia, l’azzurra delle Fiamme Gialle ha lanciato a 64,88, migliorando di undici centimetri il precedente primato nazionale di 64,57, che lei stessa aveva stabilito a Pietrasanta nel giugno del 2023. Un risultato pesante, arrivato dopo tre anni di attesa e capace di restituirle entusiasmo in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Il lancio giusto al quarto turno

Osakue ha trovato la misura-record al quarto tentativo, dopo una serie iniziata con 54,62, proseguita con 59,63 e 57,01, prima dei due nulli finali. Il giorno precedente aveva già lanciato 61,61, migliore prestazione stagionale, ma la gara successiva ha cambiato completamente il peso del suo momento.

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Con il 64,88, la torinese sale al settimo posto nelle liste europee dell’anno, a due mesi dagli Europei di Birmingham. Netta anche la vittoria nella gara francese, davanti alla portoghese Liliana Cá, seconda con 60,42, e alla francese Melina Robert-MIchon, terza con 59,93.

Fiducia ritrovata e obiettivo continuità

Finalista olimpica a Parigi 2024 e ottava ai Giochi, Osakue conferma il proprio legame speciale con il record italiano, già eguagliato nel 2021 a Tokyo e poi migliorato più volte. Allenata da Maria Marello, ex primatista nazionale, la trentenne azzurra supera i 64 metri per la terza volta in carriera.

A fine gara ha raccontato di essere entrata in pedana a “cuor leggero”, dopo settimane di buone sensazione in allenamento ma non sempre confermate in gara. Ora il record diventa un’iniezione di fiducia, con il prossimo obiettivo già fissato: la Finale ORoro dei Societari assoluti a Rieti.