Arrampicata sportiva, pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei Giovanili: 12 podi tra Boulder e Speed

Bilancio straordinario per le Nazionali Giovanili FASI impegnate tra Ungheria e Polonia. Gli azzurri conquistano quattro ori, quattro argenti e quattro bronzi tra Campionati Europei Boulder e Speed, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama continentale.

L’Italia dell’arrampicata sportiva giovanile chiude un fine settimana da protagonista assoluta a livello europeo. Tra Sukoró, in Ungheria, sede del Campionato Europeo Giovanile Boulder, e Zakopane, in Polonia, dove si sono disputati il Campionato Europeo Giovanile Speed e la prima tappa della World Climbing Europe Series Speed Senior, gli azzurri hanno raccolto un bottino complessivo di dodici medaglie: quattro ori, quattro argenti e quattro bronzi.

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Donola campione europeo, doppietta azzurra nell’Under 17 Boulder

Le soddisfazioni più grandi nel Boulder sono arrivate dalla categoria Under 17 maschile. Leonardo Donola si è laureato campione europeo giovanile conquistando la medaglia d’oro al termine di una finale emozionante, chiusa davanti al compagno di squadra Pietro Franzoni, argento. A un passo dal podio Emiliano Zingrini, quarto classificato dopo essere stato tra i protagonisti dell’intera competizione.

Tra le ragazze Under 17, Carolina Gradaschi ha raggiunto la finale continentale, chiudendo all’ottavo posto.

Giacani bronzo nell’Under 21

Nella categoria Under 21 femminile è arrivata un’altra medaglia per la spedizione italiana grazie a Stella Giacani, capace di conquistare il bronzo europeo dopo una finale combattuta e ricca di tensione. Leonie Hofer ha invece terminato la sua prova in sesta posizione.

Buoni risultati anche nell’Under 19, dove Nicole Francesconi ha chiuso al sesto posto continentale confermandosi tra le migliori specialiste europee della categoria.

Tripletta italiana nella Coppa Europa Boulder Under 17

Il Campionato Europeo di Sukoró assegnava anche i trofei finali della Coppa Europa Giovanile Boulder. L’Italia ha dominato la classifica Under 17 maschile con una straordinaria tripletta: Pietro Franzoni ha conquistato la Coppa Europa davanti a Leonardo Donola ed Emiliano Zingrini.

Successo azzurro anche nell’Under 19 maschile grazie a Giovanni Bagnoli, vincitore della classifica generale di specialità dopo una stagione impreziosita dai successi nelle tappe di Soure e Graz.

Cinque medaglie agli Europei Giovanili Speed

Anche la velocità ha regalato grandi soddisfazioni. Il Campionato Europeo Giovanile Speed di Zakopane è stato condizionato dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a interrompere la manifestazione e a stilare le classifiche sulla base dei migliori tempi registrati fino a quel momento.

L’Italia ha comunque conquistato cinque medaglie.

Nell’Under 17 maschile Samuele Erra ha ottenuto il bronzo con il tempo di 6″10. Nell’Under 19 Francesco Ponzinibio ha conquistato un prestigioso argento, mentre Sara Strocchi ha centrato un’altra medaglia d’argento tra le ragazze.

La ciliegina sulla torta è arrivata dall’Under 21 femminile, dove Agnese Fiorio ha fatto registrare il miglior tempo della categoria e si è laureata campionessa europea giovanile. Bronzo invece per Francesco Ferranti nell’Under 21 maschile.

Buoni segnali anche tra i senior

A Zakopane era in programma anche il primo appuntamento stagionale della World Climbing Europe Series Speed Senior. Anche in questo caso il vento ha impedito lo svolgimento delle finali, con la classifica definita dai risultati delle qualificazioni.

Tra gli uomini Marco Rontini ha sfiorato il podio chiudendo quarto, mentre Alessandro Giorgianni e Francesco Ponzinibio hanno terminato rispettivamente al dodicesimo e sedicesimo posto. Nel settore femminile la migliore italiana è stata Agnese Fiorio, settima, davanti a Sara Strocchi ed Eva Mengoli.

Italia protagonista in Europa

Il bilancio complessivo del weekend conferma la crescita costante del movimento giovanile azzurro, capace di essere competitivo sia nel Boulder sia nella Speed. Tra titoli europei, podi continentali e successi nelle classifiche di Coppa Europa, l’Italia torna da Ungheria e Polonia con risultati che certificano l’eccellente lavoro svolto dal settore giovanile della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.