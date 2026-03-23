Scherma, Lima: vincono Volpi e Bianchi, podio per Favaretto

Giornata da incorniciare per la scherma italiana a Lima. Nella notte, infatti, sono arrivati due successi per gli italiani in campo maschile e femminile.

Grand Prix di Lima, Fioretto: tre podi per gli azzurri, con due vittorie

L’Italia esce in gloria dal Grand Prix di Lima. La spedizione azzurra in terra peruviana si è conclusa con un bilancio più che positivo, che ha permesso all’Italia di portare a casa due medaglie d’oro e un prestigioso bronzo, confermando ancora una volta la bontà della scuola del fioretto nostrano.

I protagonisti assoluti di questa trasferta sudamericana sono stati Alice Volpi e Guillaume Bianchi, capaci di sbaragliare la concorrenza e salire sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie.

Il successo della Volpi

Nella competizione femminile, Alice Volpi ha firmato un’impresa che profuma di rinascita sportiva. La campionessa toscana è tornata a dettare legge nel circuito iridato conquistando il suo dodicesimo sigillo in carriera tra prove di Coppa del Mondo e Grand Prix.

Per la fuoriclasse azzurra si è trattato di un successo attesissimo, dato che l’ultima gioia individuale risaliva alla gara di Tbilisi.

Il cammino della Volpi a Lima è stato perfetto, superando anche Arianna Errigo in un derby mozzafiato agli ottavi. In finale, la Volpi ha gestito con maestria l’assalto decisivo contro l’altra americana Lauren Scruggs, chiudendo i conti sull’11-15.

Terzo posto per Favaretto

A rendere ancora più dolce il bilancio per le fiorettiste italiane ci ha pensato Martina Favaretto.

L’attuale numero due del ranking mondiale ha confermato la sua incredibile costanza di rendimento centrando il diciassettesimo podio della sua giovane ma già ricca carriera. Il percorso della Favaretto si è interrotto soltanto in semifinale proprio per mano di Lauren Scruggs, che è riuscita a imporsi per 15-12 cancellando il sogno di una finale tutta italiana.

Buone indicazioni sono arrivate anche da Irene Bertini, fermatasi ai quarti di finale, e da Matilde Molinari, che ha mostrato ottime qualità prima di cedere alla Sopit negli ottavi.

Vince ancora anche Guillaume Bianchi

Il trionfo azzurro è stato completato nel fioretto maschile da uno strepitoso Guillaume Bianchi. Il fiorettista romano sta vivendo un momento di forma eccezionale, come dimostra il fatto che questo di Lima sia il suo secondo successo consecutivo in un Grand Prix dopo quello ottenuto a Torino lo scorso febbraio.

Per Bianchi si tratta della quarta vittoria complessiva nel circuito maggiore, un risultato che lo proietta tra i grandissimi della specialità. La sua cavalcata trionfale è culminata in una finale dominata contro il russo Kirill Borodachev, sconfitto con il punteggio di 15-12.

Per il resto della squadra maschile giornata più complessa. Tommaso Marini e Tommaso Martini si sono fermati alle soglie dei quarti di finale,. Più premature le uscite di altri big come Davide Di Veroli e Damiano Rosatelli, eliminati ai sedicesimi, mentre la delusione più grande è arrivata da Filippo Macchi e Alessio Foconi, usciti di scena già al primo turno.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it