F1, GP Madrid: Hamilton a muro nelle FP3, Ferrari danneggiata all’ala anteriore

Errore del britannico nella terza sessione di libere al MadRing. Il pilota riesce a ripartire ma viene poi invitato a fermarsi in sicurezza sotto bandiera rossa. Ferrari al lavoro in vista delle qualifiche delle 16.

Mattinata complicata per Lewis Hamilton nelle terze prove libere del Gran Premio di Madrid di Formula 1. Sul nuovo circuito del MadRing, il pilota della Ferrari è finito contro le barriere dopo un errore, danneggiando in particolare l’ala anteriore della monoposto.

Hamilton è riuscito inizialmente a ripartire con l’obiettivo di rientrare ai box e provare a salvare il resto della sessione, ma la situazione della vettura ha reso necessario fermare l’azione.

Hamilton prova a rientrare ai box

Dopo l’impatto, il britannico ha tentato di proseguire nonostante l’ala anteriore danneggiata e finita sotto la monoposto.

Con la sessione nel frattempo interrotta dalla bandiera rossa, i commissari gli hanno però chiesto di fermarsi in una zona sicura. Anche il team Ferrari ha successivamente invitato Hamilton a interrompere il tentativo di rientro ai box, evitando ulteriori rischi.

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Ferrari al lavoro in vista delle qualifiche

L’incidente ha costretto così i meccanici della Ferrari a prepararsi per gli interventi necessari sulla vettura in vista delle qualifiche in programma alle ore 16.

L’obiettivo sarà rimettere Hamilton nelle migliori condizioni possibili per tornare in pista e provare a giocarsi un risultato importante nella sessione che definirà la griglia di partenza.

GP Madrid, imprevisto per Hamilton nelle FP3

Il weekend madrileno entra dunque nella fase decisiva con un contrattempo per il sette volte campione del mondo. L’impatto nelle terze libere complica la preparazione immediata alle qualifiche, ma la Ferrari avrà tempo per intervenire sulla monoposto prima del via della sessione pomeridiana.