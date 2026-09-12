Pallanuoto, Champions League 2027: Final Four maschile e femminile a Belgrado

European Aquatics ha scelto il Centro Sportivo “11 Aprile” per le fasi finali delle due competizioni. Semifinali il 12 e 13 maggio, finali il 14 e 15. Pro Recco già qualificata alla fase a gironi, Brescia nelle qualificazioni di Tbilisi.

Belgrado ospiterà le Final Four della Champions League 2027 di pallanuoto, sia maschile che femminile. Lo ha annunciato European Aquatics, che ha scelto la piscina del Centro Sportivo “11 Aprile” come sede dell’evento.

L’impianto serbo conosce già molto bene il grande palcoscenico europeo: ha infatti ospitato le Final Eight maschili di Champions League nel 2021, 2022 e 2023.

Final Four 2027, le date

Il programma prevede le semifinali femminili il 12 maggio e quelle maschili il 13 maggio. Le partite per le medaglie si disputeranno invece il 14 e 15 maggio.

Il Barceloneta si presenterà alla competizione maschile da campione in carica, mentre tra le donne il titolo è detenuto dall’Olympiacos. Nell’ultima edizione entrambe le Final Four si erano disputate a Malta.

Belgrado porta bene alla Pro Recco

Il ritorno nella capitale serba evoca ricordi particolarmente positivi per la Pro Recco. La formazione ligure, finalista della Champions League 2026, ha infatti conquistato il titolo in tutte e tre le precedenti Final Eight disputate a Belgrado, nel 2021, 2022 e 2023.

Il Novi Beograd, squadra ospitante in quelle edizioni, ha invece raggiunto la finale nel 2022 e nel 2023, aggiungendo poi un’altra finale nel 2024.

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Champions League maschile, via il 18 settembre

La nuova stagione della Champions League maschile scatterà il 18 settembre con il turno di qualificazione.

Sono già qualificate direttamente alla fase a gironi:

Barceloneta (Spagna)

Pro Recco (Italia)

Ferencvaros (Ungheria)

Olympiacos (Grecia)

Radnicki (Serbia)

Mladost (Croazia)

Marsiglia (Francia)

Jadran Herceg Novi (Montenegro)

Steaua Bucarest (Romania)

Waspo 98 Hannover (Germania)

Qualificazioni Champions League, Brescia nel gruppo B

Le qualificazioni si disputeranno dal 18 al 20 settembre con undici squadre al via. Si tratta delle seconde classificate dei primi dieci campionati del ranking europeo, alle quali si aggiunge la A-Polo Sport Management, campione della Georgia.

Le squadre sono state suddivise in tre gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno al turno successivo, mentre terze e quarte avranno comunque accesso alla fase a gironi della Euro Cup.

Il Brescia è stato inserito nel gruppo B di Tbilisi.

I gironi di qualificazione

Gruppo A – Oradea

Novi Beograd (Serbia)

Oradea (Romania)

Spandau 04 (Germania)

Team Strasbourg (Francia)

Gruppo B – Tbilisi

Brescia (Italia)

Sabadell (Spagna)

A-Polo Sport Management (Georgia)

Budva (Montenegro)

Gruppo C – Spalato

Jadran Spalato (Croazia)

Honved (Ungheria)

Panathinaikos (Grecia)

La strada verso Belgrado è dunque già tracciata: Pro Recco partirà direttamente dalla fase a gironi, mentre Brescia dovrà prima superare il passaggio di Tbilisi per continuare il proprio cammino nella principale competizione europea.