MotoGP San Marino, Bezzecchi in pole a Misano: battuti Marc Marquez e Aldeguer

Il pilota Aprilia firma il miglior tempo in 1’29”982 e scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Secondo Marc Marquez, terzo Fermin Aldeguer.
Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sulla pista di Misano il pilota dell’Aprilia firma il miglior tempo in 1’29”982, scendendo sotto il muro dell’1’30”.
L’azzurro precede Marc Marquez su Ducati, secondo a 198 millesimi, e Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini, terzo a 368 millesimi.
Bezzecchi davanti a tutti a Misano
Bezzecchi completa il giro più veloce alla media di 169,29 km/h e si assicura così la prima casella della griglia davanti al pubblico di casa.
Ad aprire la seconda fila sarà Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, quarto in 1’30”386. Alle sue spalle il leader del Mondiale Jorge Martin con l’Aprilia e Luca Marini sulla Honda.
Acosta e Morbidelli in terza fila
Settimo tempo per Pedro Acosta con la KTM, seguito a soli tre millesimi da Franco Morbidelli con la Ducati VR46. A completare la terza fila sarà Alex Marquez sulla Ducati Gresini.
In quarta fila scatteranno invece Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, Johann Zarco sulla Honda LCR e Pol Espargaro con la KTM Tech3.
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MotoGP San Marino, la griglia di partenza
1ª fila
1. Marco Bezzecchi (ITA) – Aprilia – 1’29”982
2. Marc Marquez (ESP) – Ducati – 1’30”180
3. Fermin Aldeguer (ESP) – Ducati – 1’30”350
2ª fila
4. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Ducati – 1’30”386
5. Jorge Martin (ESP) – Aprilia – 1’30”569
6. Luca Marini (ITA) – Honda – 1’30”609
3ª fila
7. Pedro Acosta (ESP) – KTM – 1’30”640
8. Franco Morbidelli (ITA) – Ducati – 1’30”643
9. Alex Marquez (ESP) – Ducati – 1’30”696
4ª fila
10. Raul Fernandez (ESP) – Aprilia – 1’30”853
11. Johann Zarco (FRA) – Honda – 1’30”887
12. Pol Espargaro (ESP) – KTM – 1’31”180
Per Bezzecchi arriva dunque una pole dal forte valore simbolico e sportivo davanti al pubblico italiano, con Marc Marquez e Aldeguer pronti a insidiarlo dalla prima fila.