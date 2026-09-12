F1, GP Madrid: Antonelli ancora davanti nelle FP3, Leclerc secondo. Hamilton a muro

Il pilota Mercedes chiude la terza sessione di libere in 1’32”797, precedendo la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Incidente per Hamilton, poi nel finale anche Bearman finisce contro le barriere. Qualifiche oggi alle 16.

Kimi Antonelli si conferma il più veloce anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Madrid di Formula 1. Sul nuovo circuito del Madring, l’italiano della Mercedes firma il miglior tempo in 1’32”797, dopo aver già chiuso davanti a tutti le FP2 di venerdì.

Alle sue spalle c’è Charles Leclerc, secondo con la Ferrari a 166 millesimi. Terzo Oscar Piastri con la McLaren a +0.189, seguito dal compagno di squadra Lando Norris a +0.236.

Antonelli guida, Leclerc vicino. Verstappen quinto

La terza sessione ha offerto indicazioni più significative in vista delle qualifiche di oggi pomeriggio, con i piloti impegnati nelle simulazioni sul giro veloce.

Max Verstappen ha chiuso quinto a 375 millesimi dalla vetta, mentre George Russell non è andato oltre il sesto tempo, accusando un ritardo di 702 millesimi dal compagno di squadra Antonelli.

Settimo Liam Lawson, davanti a Nico Hulkenberg. Lewis Hamilton ha terminato invece al nono posto una sessione pesantemente condizionata dall’incidente che lo ha costretto a interrompere anzitempo il proprio lavoro.

Hamilton contro le barriere, lunga bandiera rossa

Il sette volte campione del mondo ha commesso un errore all’ultima curva, arrivando a ruote bloccate contro le protezioni e danneggiando il muso e l’ala anteriore della Ferrari.

Hamilton è riuscito a ripartire e ha inizialmente provato a riportare la monoposto ai box, ma con l’ala danneggiata finita sotto la vettura la Direzione Gara gli ha chiesto di fermarsi in una posizione sicura. Anche il muretto Ferrari lo ha invitato successivamente a parcheggiare la macchina.

La sessione è rimasta interrotta a lungo per consentire il ripristino delle barriere danneggiate nell’impatto.

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Nel finale incidente anche per Bearman

Le FP3 sono ripartite per gli ultimi quindici minuti, ma la sessione è terminata nuovamente in anticipo a causa di un secondo incidente. Questa volta a finire contro le barriere è stato Oliver Bearman con la Haas-Ferrari.

Il pilota è uscito senza conseguenze dall’incidente, ma la nuova bandiera rossa ha impedito ai piloti di completare il programma previsto nel finale.

Antonelli davanti anche nelle FP2 di venerdì

Il risultato delle FP3 conferma quanto emerso nella giornata di ieri. Antonelli aveva infatti ottenuto il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere, fermando il cronometro sull’1’33”662.

Anche in quel caso le Ferrari erano state particolarmente competitive, con Leclerc secondo a 113 millesimi e Hamilton terzo a 149. Quarto Arvid Lindblad, protagonista però di un incidente a curva 13 che aveva provocato una bandiera rossa.

Giornata più complicata invece per Norris, rimasto senza tempo nelle FP2 a causa di un problema al cambio della McLaren.

GP Madrid, la top 10 delle FP3

1. Kimi Antonelli – Mercedes – 1’32”797

2. Charles Leclerc – Ferrari – +0.166

3. Oscar Piastri – McLaren – +0.189

4. Lando Norris – McLaren – +0.236

5. Max Verstappen – Red Bull – +0.375

6. George Russell – Mercedes – +0.702

7. Liam Lawson – Red Bull

8. Nico Hulkenberg – Audi

9. Lewis Hamilton – Ferrari

10. Oliver Bearman – Haas

Alle 16 la lotta per la pole

Archiviato il lavoro delle prove libere, l’attenzione si sposta ora sulle qualifiche, in programma oggi alle ore 16. Antonelli arriva alla sessione decisiva dopo aver comandato sia le FP2 sia le FP3, mentre Leclerc, le McLaren e Verstappen proveranno a interrompere il suo dominio sul nuovo tracciato madrileno.

Per la Ferrari sarà importante soprattutto verificare le condizioni della monoposto di Hamilton dopo l’incidente della mattinata e completare in tempo gli interventi necessari per consentire al britannico di partecipare regolarmente alla lotta per la pole.