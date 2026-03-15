Scherma integrata, Piacenza: trionfo per Nascetti e Platania

Grande spettacolo sulle pedane del Piacenza Expo per l’ultimo atto del Gran Premio di Scherma Integrata, che ha visto la spada protagonista di una giornata caratterizzata da partecipazione record. La competizione, che mette a confronto atleti del settore olimpico con schermidori paralimpici in carrozzina, ha regalato tante emozioni fino all’ultima stoccata.

Spada femminile: vince Silvia Nascetti

A prendersi la scena nella gara di spada femminile è stata Silvia Nascetti, classe 2007 della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena. La Nascetti ha conquistato la vittoria al termine di una finale combattutissima contro Sofia Garnero del Club Scherma Roma, superata con il punteggio di 15-14 dopo un assalto deciso solo all’ultima stoccata. Il successo non rappresenta soltanto un prestigioso trionfo nel Gran Premio di Scherma Integrata, ma vale anche il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026.

Un risultato importante per la giovane schermitrice, che entra così tra le protagoniste della massima rassegna nazionale, proprio come accaduto nella giornata precedente allo sciabolatore Lorenzo Simionato.

Spada maschile: festeggia Platania

Ancora più intesa e numerosa la competizione maschile di spada, con 36 tiratori in pedana. In questo caso il match decisivo ha visto protagonisti due specialisti del settore paralimpico. A conquistare il gradino più alto del podio è stato Luca Platania Parisi dell’Accademia Scherma Livorno, che in finale ha superato Emanuele Lambertini delle Fiamme Oro Roma con il punteggio di 15-11.

Una vittoria significativa che conferma il livello competitivo degli schermidori paralimpici nelle gare integrate.

Inoltre, la giornata di gare a Piacenza ha ospitato anche le competizioni della Seconda Prova Nazionale Paralimpica categoria C, che hanno visto diversi protagonisti mettersi in evidenza nelle varie armi.

Tra gli uomini spicca la doppietta di William Russo del Club Scherma Palermo, capace di imporsi sia nel fioretto sia nella spada. Nel fioretto maschile vittoria per Russo.

Nel fioretto femminile è stata invece Monia Bolognini a conquistare la vittoria al termine di un derby. La competizione di spada femminile ha visto infine il successo di Alessandra Bochicchio dell’AUSportiva.

Il prossimo appuntamento per il settore paralimpico è già fissato per l’11 e 12 aprile a Roma, sulle pedane del Centro Logistico Sportivo dell’Aeronautica Militare.

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