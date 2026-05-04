Grand Prix di spada maschile e femminile, 24 azzurri in pedana nel prossimo weekend a Medellin

Ultima tappa stagionale del circuito d’élite di spada: dodici uomini e dodici donne in pedana tra venerdì e domenica.

Sarà Medellín a ospitare nel prossimo weekend l’ultima tappa stagionale del Grand Prix di spada maschile e femminile. In Colombia, dove come in tutte le prove del circuito d’élite GP sono in programma soltanto gare individuali a punteggio maggiorato, saliranno in pedana 24 atleti azzurri, equamente divisi tra uomini e donne.

Le prime due giornate, venerdì 8 e sabato 9 maggio, saranno dedicate ai preliminari, prima della competizione maschile e poi di quella femminile, mentre domenica 10 andranno in scena i tabelloni principali di entrambe le gare per l’assegnazione delle medaglie.

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Il CT degli spadisti Diego Confalonieri dovrà rinunciare a Davide Di Veroli, alle prese con un problema fisico e lasciato dunque precauzionalmente al riposo in vista dell’impegno conclusivo di Coppa del Mondo di specialità previsto dopo due settimane a Berna. In Sud America i 12 azzurri impegnati saranno Matteo Galassi (numero 5 del ranking), Andrea Santarelli (27), Simone Mencarelli (30), Valerio Cuomo (45), Gianpaolo Buzzacchino (55), Filippo Armaleo (90), Fabrizio Cuomo (118), Enrico Piatti (146), Fabio Mastromarino (273), Marco Paganelli (512), Jacopo Rizzi e Cristiano Sena.

Nella prova delle donne, invece, il Commissario tecnico della spada femminile Dario Chiadò schiererà Alberta Santuccio (numero 3 al mondo), Giulia Rizzi (5), Rossella Fiamingo (11), Sara Kowalczyk (12), Roberta Marzani (30), Gaia Caforio (60), Federica Isola (66), Alessandra Bozza (97), Lucrezia Paulis (107), Nicol Foietta (128), Carola Maccagno (134) e Gaia Traditi (136).

La Colombia è sette ore “indietro” rispetto all’Italia: gli assalti, dunque, inizieranno quando nel nostro Paese sarà pomeriggio; le fasi finali di domenica si disputeranno nella notte italiana.

Grand Prix di spada maschile e femminile | Medellin, 8-10 maggio 2026

Spadisti azzurri: Matteo Galassi (n° ranking 5), Andrea Santarelli (27), Simone Mencarelli (30), Valerio Cuomo (45), Gianpaolo Buzzacchino (55), Filippo Armaleo (90), Fabrizio Cuomo (118), Enrico Piatti (146), Fabio Mastromarino (273), Marco Paganelli (512), Jacopo Rizzi, Cristiano Sena

Spadiste azzurre: Alberta Santuccio (n° ranking 3), Giulia Rizzi (5), Rossella Fiamingo (11), Sara Maria Kowalczyk (12), Roberta Marzani (30), Gaia Caforio (60), Federica Isola (66), Alessandra Bozza (97), Lucrezia Paulis (107), Nicol Foietta (128), Carola Maccagno (134), Gaia Traditi (136)

Commissari tecnici: Diego Confalonieri (maschile), Dario Chiadò (femminile)

Staff tecnico: Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Medico: Giorgia Giannetti

Fisioterapisti: Massimiliano Aver, Carolina Maurandi