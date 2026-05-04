Scherma, GPG Riccione al via: 18 anni di partnership tra Kinder Joy of Moving e Federscherma

Dal 7 al 14 maggio il Gran Premio Giovanissimi celebra la “maggiore età” dell’accordo: 24 titoli italiani U14 e un Villaggio dello sport dedicato ai valori
Un traguardo simbolico per la scherma italiana
Diventa maggiorenne la collaborazione tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma. L’edizione 2026 del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma a Riccione dal 7 al 14 maggio, segna infatti il diciottesimo anno di una partnership fondata su valori condivisi e attenzione alla crescita dei giovani atleti.
Una storia iniziata nel 2008, quando il progetto – allora noto come Kinder+Sport – ha accompagnato la Federscherma nel rafforzare il significato educativo e sociale della manifestazione, considerata la “gara del cuore” del movimento schermistico italiano.
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Valori e crescita oltre il risultato
Nel corso degli anni, il legame tra le due realtà si è sviluppato promuovendo l’importanza del movimento, dello sport come strumento di crescita e della condivisione.
Un percorso che ha coinvolto generazioni di giovani schermidori, molti dei quali hanno poi raggiunto le pedane internazionali, mantenendo come riferimento i principi appresi nelle prime esperienze agonistiche.
Il GPG: una tradizione che guarda al futuro
Il Gran Premio Giovanissimi, giunto alla 62ª edizione, rappresenta un appuntamento centrale per la scherma italiana. Intitolato a Renzo Nostini, pioniere che nel 1963 anticipò l’ingresso dei giovani Under 14 nell’attività agonistica, il torneo assegnerà 24 titoli italiani nelle diverse categorie giovanili.
Villaggio dello sport e diretta tv
Per celebrare l’anniversario, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, il PlayHall di Riccione ospiterà un Villaggio dello sport, aperto ad atleti, famiglie e pubblico, con attività dedicate al movimento e alla condivisione.
Le fasi finali della competizione saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” su Amazon Prime.
Il programma completo
Di seguito il calendario della 62ª edizione del Gran Premio Giovanissimi:
Giovedì 7 maggio 2026
- Giovanissimi fioretto maschile
- Giovanissime fioretto femminile
- Giovanissime sciabola femminile
- Giovanissimi sciabola maschile
Venerdì 8 maggio 2026
- Bambine fioretto femminile
- Maschietti fioretto maschile
- Bambine sciabola femminile
- Maschietti sciabola maschile
Sabato 9 maggio 2026
- Ragazzi fioretto maschile
- Allieve sciabola femminile
- Ragazze fioretto femminile
- Allievi sciabola maschile
Domenica 10 maggio 2026
- Allievi fioretto maschile
- Ragazzi sciabola maschile
- Ragazze sciabola femminile
- Allieve fioretto femminile
Lunedì 11 maggio 2026
- Allievi spada maschile
- Ragazze spada femminile
Martedì 12 maggio 2026
- Giovanissimi spada maschile
- Bambine spada femminile
Mercoledì 13 maggio 2026
- Maschietti spada maschile
- Allieve spada femminile
Giovedì 14 maggio 2026
- Ragazzi spada maschile
- Giovanissime spada femminile
Una settimana di sport e valori
Il GPG di Riccione si conferma così non solo come una competizione, ma come un momento di formazione e condivisione, in cui il risultato sportivo si affianca alla crescita personale degli atleti.