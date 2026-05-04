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Federazioni Scherma

Scherma, GPG Riccione al via: 18 anni di partnership tra Kinder Joy of Moving e Federscherma

Redazione
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GPG 2025
Riccione, 30 aprile 07 Maggio 2025 61° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini " In foto: VANNI VS SANDONA Foto: TRIFILETTI Andrea / Bizzi Team

Dal 7 al 14 maggio il Gran Premio Giovanissimi celebra la “maggiore età” dell’accordo: 24 titoli italiani U14 e un Villaggio dello sport dedicato ai valori

Un traguardo simbolico per la scherma italiana

Diventa maggiorenne la collaborazione tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma. L’edizione 2026 del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma a Riccione dal 7 al 14 maggio, segna infatti il diciottesimo anno di una partnership fondata su valori condivisi e attenzione alla crescita dei giovani atleti.

Una storia iniziata nel 2008, quando il progetto – allora noto come Kinder+Sport – ha accompagnato la Federscherma nel rafforzare il significato educativo e sociale della manifestazione, considerata la “gara del cuore” del movimento schermistico italiano.

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Valori e crescita oltre il risultato

Nel corso degli anni, il legame tra le due realtà si è sviluppato promuovendo l’importanza del movimento, dello sport come strumento di crescita e della condivisione.

Un percorso che ha coinvolto generazioni di giovani schermidori, molti dei quali hanno poi raggiunto le pedane internazionali, mantenendo come riferimento i principi appresi nelle prime esperienze agonistiche.

Il GPG: una tradizione che guarda al futuro

Il Gran Premio Giovanissimi, giunto alla 62ª edizione, rappresenta un appuntamento centrale per la scherma italiana. Intitolato a Renzo Nostini, pioniere che nel 1963 anticipò l’ingresso dei giovani Under 14 nell’attività agonistica, il torneo assegnerà 24 titoli italiani nelle diverse categorie giovanili.

Villaggio dello sport e diretta tv

Per celebrare l’anniversario, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, il PlayHall di Riccione ospiterà un Villaggio dello sport, aperto ad atleti, famiglie e pubblico, con attività dedicate al movimento e alla condivisione.

Le fasi finali della competizione saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” su Amazon Prime.

Il programma completo

Di seguito il calendario della 62ª edizione del Gran Premio Giovanissimi:

Giovedì 7 maggio 2026

  • Giovanissimi fioretto maschile
  • Giovanissime fioretto femminile
  • Giovanissime sciabola femminile
  • Giovanissimi sciabola maschile

Venerdì 8 maggio 2026

  • Bambine fioretto femminile
  • Maschietti fioretto maschile
  • Bambine sciabola femminile
  • Maschietti sciabola maschile

Sabato 9 maggio 2026

  • Ragazzi fioretto maschile
  • Allieve sciabola femminile
  • Ragazze fioretto femminile
  • Allievi sciabola maschile

Domenica 10 maggio 2026

  • Allievi fioretto maschile
  • Ragazzi sciabola maschile
  • Ragazze sciabola femminile
  • Allieve fioretto femminile

Lunedì 11 maggio 2026

  • Allievi spada maschile
  • Ragazze spada femminile

Martedì 12 maggio 2026

  • Giovanissimi spada maschile
  • Bambine spada femminile

Mercoledì 13 maggio 2026

  • Maschietti spada maschile
  • Allieve spada femminile

Giovedì 14 maggio 2026

  • Ragazzi spada maschile
  • Giovanissime spada femminile

Una settimana di sport e valori

Il GPG di Riccione si conferma così non solo come una competizione, ma come un momento di formazione e condivisione, in cui il risultato sportivo si affianca alla crescita personale degli atleti.

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