Scherma, GPG Riccione al via: 18 anni di partnership tra Kinder Joy of Moving e Federscherma

Dal 7 al 14 maggio il Gran Premio Giovanissimi celebra la “maggiore età” dell’accordo: 24 titoli italiani U14 e un Villaggio dello sport dedicato ai valori

Un traguardo simbolico per la scherma italiana

Diventa maggiorenne la collaborazione tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma. L’edizione 2026 del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma a Riccione dal 7 al 14 maggio, segna infatti il diciottesimo anno di una partnership fondata su valori condivisi e attenzione alla crescita dei giovani atleti.

Una storia iniziata nel 2008, quando il progetto – allora noto come Kinder+Sport – ha accompagnato la Federscherma nel rafforzare il significato educativo e sociale della manifestazione, considerata la “gara del cuore” del movimento schermistico italiano.

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Valori e crescita oltre il risultato

Nel corso degli anni, il legame tra le due realtà si è sviluppato promuovendo l’importanza del movimento, dello sport come strumento di crescita e della condivisione.

Un percorso che ha coinvolto generazioni di giovani schermidori, molti dei quali hanno poi raggiunto le pedane internazionali, mantenendo come riferimento i principi appresi nelle prime esperienze agonistiche.

Il GPG: una tradizione che guarda al futuro

Il Gran Premio Giovanissimi, giunto alla 62ª edizione, rappresenta un appuntamento centrale per la scherma italiana. Intitolato a Renzo Nostini, pioniere che nel 1963 anticipò l’ingresso dei giovani Under 14 nell’attività agonistica, il torneo assegnerà 24 titoli italiani nelle diverse categorie giovanili.

Villaggio dello sport e diretta tv

Per celebrare l’anniversario, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, il PlayHall di Riccione ospiterà un Villaggio dello sport, aperto ad atleti, famiglie e pubblico, con attività dedicate al movimento e alla condivisione.

Le fasi finali della competizione saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” su Amazon Prime.

Il programma completo

Di seguito il calendario della 62ª edizione del Gran Premio Giovanissimi:

Giovedì 7 maggio 2026

Giovanissimi fioretto maschile

Giovanissime fioretto femminile

Giovanissime sciabola femminile

Giovanissimi sciabola maschile

Venerdì 8 maggio 2026

Bambine fioretto femminile

Maschietti fioretto maschile

Bambine sciabola femminile

Maschietti sciabola maschile

Sabato 9 maggio 2026

Ragazzi fioretto maschile

Allieve sciabola femminile

Ragazze fioretto femminile

Allievi sciabola maschile

Domenica 10 maggio 2026

Allievi fioretto maschile

Ragazzi sciabola maschile

Ragazze sciabola femminile

Allieve fioretto femminile

Lunedì 11 maggio 2026

Allievi spada maschile

Ragazze spada femminile

Martedì 12 maggio 2026

Giovanissimi spada maschile

Bambine spada femminile

Mercoledì 13 maggio 2026

Maschietti spada maschile

Allieve spada femminile

Giovedì 14 maggio 2026

Ragazzi spada maschile

Giovanissime spada femminile

Una settimana di sport e valori

Il GPG di Riccione si conferma così non solo come una competizione, ma come un momento di formazione e condivisione, in cui il risultato sportivo si affianca alla crescita personale degli atleti.