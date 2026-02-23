Bulbarelli e quel commento rivolto a Petrecca durante la cerimonia di chiusura di MiCo ‘26

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata accompagnata (anche) da un commento Rai che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli appassionati di sport.

Il giornalista Auro Bulbarelli è stato infatti protagonista di una narrazione giudicata professionale e competente, in netto contrasto con le polemiche che avevano invece accompagnato la cerimonia inaugurale a San Siro. La figura di Bulbarelli si è trovata indirettamente al centro di un dibattito mediatico perché la sua performance ha evocato le cadde commesse in precedenza da Paolo Petrecca, l’allora direttore direttore di Rai Sport che ha rassegnato le dimissioni proprio durante questi giochi di Milano-Cortina.

Bulbarelli alla chiusura: professionalità e confronti col passato

Per la chiusura di queste Olimpiadi di casa, la Rai ha affidato il microfono ad Auro Bulbarelli, già noto come voce autorevole del ciclismo italiano e vicedirettore di Rai Sport. La sua telecronaca della cerimonia di chiusura ha ricevuto molti elogi per tono misurato, competenza e capacità di accompagnare lo spettatore lungo un evento ricco di emozioni e momenti spettacolari. Questo approccio è stato percepito da molti come un ritorno alla normalità dopo le numerose imprecisioni e gaffe che avevano invece accompagnato la cerimonia inaugurale, curata invece dall’oramai ex direttore Paolo Petracca.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La scelta di affidare la chiusura a Bulbarelli è stata letta da parte del pubblico come una risposta alle critiche piovute sulla Rai per gli errori dell’apertura. I confronti con il (recente) passato sono stati forti, poiché la performance di vide direttore di Rai Sport è stata vista come un modo per “riparare” alle fragilità emerse durante la prima grande diretta olimpica in Italia.

Evocazioni, momenti salienti e reazioni post-evento

Nel corso della telecronaca Bulbarelli ha più volte ricordato eventi storici e figure legate alla tradizione olimpica italiana, arrivando anche a citare la leggendaria staffetta di sci di fondo vincitrice dell’oro a Lillehammer 1994. In alcuni passaggi questi riferimenti sono stati percepiti come un modo implicito per evidenziare le differenze rispetto alla telecronaca inaugurale.

La chiusura dei giochi ha visto anche un momento emozionante quando Bulbarelli ha ricordato un collega recentemente scomparso, dedicando parte del suo commento a tutti quelli che lavorano nella comunicazione sportiva. Nel complesso, la diretta della Rai della cerimonia conclusiva ha ricevuto valutazioni positive su ogni fronte, contribuendo a chiudere con tono più composto e professionale una rassegna storica come quella di Milano-Cortina.