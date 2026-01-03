Scherma, Coppa del Mondo Under 20: Cedrone ottavo a Basilea. Da domani spadiste protagoniste a Udine su Assalto Tv

Ottima prova per Riccardo Cedrone nella spada maschile Under 20 a Basilea, mentre nel fioretto Pierucci è 12° a Fujairah. Da domani riflettori su Udine con la tappa italiana della spada femminile in diretta su Assalto TV.
La Coppa del Mondo Under 20 regala buoni segnali per la scherma italiana. A Basilea, nella gara individuale di spada maschile, Riccardo Cedrone chiude all’ottavo posto, sfiorando l’accesso alla zona medaglie e firmando il miglior risultato internazionale della sua carriera.
Coppa del Mondo Under 20 di spada, il percorso di Cedrone
Il 19enne romano apre la giornata con due successi convincenti contro l’americano Eskridge (15-13) e il cinese Han (15-8). Il suo cammino prosegue con la vittoria nel derby azzurro su Luca Iogna Prat (15-10), seguita dal successo sullo spagnolo Enriquez (15-13).
Nei sedicesimi, Cedrone supera anche il campione d’Italia assoluto in carica Ettore Leporati con il punteggio di 15-11, entrando tra i migliori otto della competizione. Solo nel match valido per l’accesso alle medaglie l’azzurrino viene fermato dal canadese Nicholas Zhang (15-9), atleta già presente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.
Buona prova anche per Leporati e gli altri azzurri
Prestazione positiva anche per Leporati, che chiude in decima posizione, fermandosi proprio nel derby contro Cedrone. Ai piedi dei migliori sedici si arrestano invece i percorsi di Edoardo Strobbia (17°), Federico Varone (18°) e Cristiano Sena (22°).
In una competizione da 314 spadisti, completano la spedizione azzurra Alessandro Poli (41°), Luca Iogna Prat (57°), Francesco Delfino (77°), Nicolò Sonnessa (100°), Leonardo Cortini (111°), Francesco Lolli (114°) e Riccardo Gera (165°).
Domani la gara a squadre a Basilea
La tappa elvetica della Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile si chiuderà domani con la prova a squadre. L’Italia scenderà in pedana con Cedrone, Leporati, Iogna Prat e Strobbia, esordendo negli ottavi di finale contro la vincente del confronto tra Svizzera e Spagna.
Fioretto Under 20: Pierucci 12° a Fujairah
Nella stessa giornata si è disputata anche la prova di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile a Fujairah. Buona prestazione per Giovanni Pierucci, unico italiano in gara, che chiude al 12° posto.
Pierucci si ferma a un passo dai quarti di finale contro l’australiano Glasson, poi medaglia di bronzo, nella competizione vinta dall’egiziano Tolba.
Da domani Udine al centro con la spada femminile
Da domani l’attenzione si sposta in Italia. A Udine scatterà la tappa italiana di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, con la prima giornata dedicata alle Cadette.
La ventesima edizione del circuito iridato giovanile in Friuli si svilupperà su tre giorni e vedrà tutte le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, sulla piattaforma Sportface: domenica 4 gennaio dalle 15.30 per le Under 17, lunedì 5 gennaio la gara individuale Giovani dalle 17.40 e martedì 6 gennaio la prova a squadre dalle 13.15.