Scherma, Coppa del Mondo spada maschile: terzo posto per Cimini a Heidenheim, quinto Santarelli

by Sofia Cioli

Gabriele Cimini - Foto Bizzi

Gabriele Cimini sale sul podio anche a Heidenheim. Dopo il terzo posto di Budapest, il pisano dell’Esercito conquista l’ultimo gradino del podio anche in Germania, dove ha battuto, tra gli altri, il giapponese Kazuyasu Minobe all’ultima stoccata (15-14), lo slovacco Lukas Johanides 15-13 e poi il cinese Lefan Yu 11-10. Ai quarti il derby azzurro tra Cimini e Andrea Santarelli si è chiuso 15-11 in favore del primo; in semifinale è stato superato dal marocchino Houssam Elkord all’ultimo respiro (15-14), risultato che ha sancito la terza piazza per Gabriele Cimini. Bene anche la prova di Andrea Santarelli, che si è classificato al quinto posto.