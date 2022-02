Scherma, Coppa del Mondo spada femminile: Giulia Rizzi la migliore azzurra a Barcellona

by Mattia Zucchiatti

Giulia Rizzi - Foto Bizzi/Federscherma

Giulia Rizzi è la migliore azzurra nella tappa di Barcellona valida per la Coppa del Mondo di spada femminile. Nella prova individuale vinta dalla coreana Sera Song, l’azzurra in apertura di giornata ha battuto 15-12 la svedese Elvira Martensson, poi ha vinto nettamente 15-5 sulla russa Kristina Yasinskaya, ma nel tabellone dei 16 è stata superata per una sola stoccata sul 15-14 dall’americana Margherita Guzzi Vincenti. Tra le altre azzurre in gara Rossella Fiamingo e Nicol Foietta sono arrivate fino al tabellone dei 32: la siciliana ha perso 15-12 contro la francese Auriane Mallo, mentre la toscana, dopo aver eliminato nei 64 il bronzo olimpico di Tokyo 2020 Katrina Lehis, ha subìto la rimonta della tedesca Alexandra Ndolo che ha vinto l’assalto 15-14.

Nel tabellone dei 64 sono uscite, invece, le altre quattro italiane che erano approdate alle fasi clou di gara. Federica Isola, che era stata terza nella tappa di Tallinn, è stata sconfitta 15-11 dall’argentina Isabel Di Tella, Alberta Santuccio è uscita per mano della russa Anastasia Soldatova (9-8), Eleonora De Marchi e Roberta Marzani hanno perso 15-13 rispettivamente contro l’americana Anna Van Brummen e la russa Tatyana Andryushina.