Scherma, Coppa del Mondo spada: a Sochi trionfo di Cuomo

by Christian Poliseno

Marco Fichera, Davide Di Veroli, Valerio Cuomo e Simone Mencarelli - Foto Bizzi

Super Valerio Cuomo in Coppa del Mondo di scherma. Il 24enne napoletano è riuscito a vincere in finale individuale battendo il campione olimpico in carica Romain Cannone dopo una gara fantastica, vincendo per 15-9. Incredibile come, a 24 anni di distanza, un Cuomo abbia vinto una gara di Coppa del Mondo Assoluta. Nel 1998 a Poitiers infatti, il successo fu di papà Sandro, che poche settimane prima di quella vittoria aveva ‘festeggiato’ la nascita di Valerio. A Sochi, in Russia, bene anche gli azzurri Andrea Santarelli e Federico Vismara, arrivati fino ai quarti di finale. A Barcellona invece, nella prova di spada femminile, la migliore delle azzurre è stata invece Giulia Rizzi, eliminata nel tabellone dei 16 dalla coreana Sera Song. Il programma della Coppa del Mondo a Barcellona non finisce qui: domani ci sarà la prova a squadre, in cui l’Italia parteciperà con una formazione composta da Federica Isola, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani.