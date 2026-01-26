Scherma, Coppa del Mondo di sciabola: Italia eliminata dalla Polonia ai quarti

Non è andata bene all’Italia in Coppa del Mondo di sciabola: solo settimo posto ed eliminazione per mano della Polonia ai quarti

L’impresa era proibitiva. L’Italia si è fermata ai quarti a Salt Lake City, nello Utah, dove si è disputata la Coppa del Mondo di sciabola. Gli Azzurri arrivavano all’appuntamento con molte assenze a cui far fronte. Infatti, avevano dato forfait Luca Curatoli e Michele Gallo, entrambi a causa di problemi fisici.

Il quartetto che ha rappresentato il nostro Paese era formato da Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere. Non gli ultimi arrivati, ma non sono riusciti ad andare avanti più di tanto nella competizione.

Eppure l’inizio sembrava promettente, dato che l’Italia era riuscita a battere la Turchia 45-36. Poi, però, gli Azzurri si sono arresi alla Polonia, che ha vinto all’ultima stoccata con un tiratissimo 45-44. Con un po’ più di fortuna si poteva andare avanti, ma non era il torneo in cui fare meglio per gli Azzurri.

Il percorso dell’Italia in Coppa del Mondo di sciabola

Anche negli assalti per i piazzamenti, le cose non sono andate benissimo. L’Ungheria ha battuto l’Italia 45-41, poi Torre e compagni hanno dovuto affrontare il Canada e lì la musica è cambiata.

Si è vista una netta differenza in favore degli Azzurri, che si sono così classificati al settimo posto. Poteva andare meglio? Sicuramente sì, ma la sensazione è che servisse un po’ più di fortuna ed essere a ranghi completi.