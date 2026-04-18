Scherma, super weekend di Coppa del Mondo: 39 azzurri qualificati ai tabelloni principali

Dodici sciabolatori a Padova, undici fiorettiste al Cairo, nove sciabolatrici ad Atene e sette spadiste a Budapest: Italia protagonista nelle qualificazioni.

Grande presenza italiana nel super weekend internazionale di scherma. Sono ben 39 gli atleti azzurri qualificati ai tabelloni principali delle prove di Coppa del Mondo di scherma tra Padova, Il Cairo, Atene e Budapest, al termine del venerdì di preliminari che ha visto gli italiani protagonisti sulle pedane europee e internazionali.

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Sciabola maschile, 12 azzurri al Trofeo Luxardo di Padova

Saranno dodici gli sciabolatori italiani impegnati nel tabellone principale del prestigioso Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa del circuito mondiale di sciabola maschile.

Già ammesso per ranking Luca Curatoli, si sono qualificati direttamente dopo i gironi Michele Gallo, Matteo Neri, Marco Mastrullo, Giorgio Marciano e Antonio Tallarico. Dal tabellone preliminare hanno conquistato il pass anche Pietro Torre, Leonardo Reale, Edoardo Cantini, Francesco Bonsanto, Lupo Veccia Scavalli e Lorenzo Ottaviani.

La fase finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport dalle ore 17.

Fioretto femminile, 11 italiane in gara al Cairo

Ottima risposta anche dalle fiorettiste nella tappa di Coppa del Mondo al Il Cairo, con undici azzurre qualificate al tabellone principale.

Già ammesse per ranking le top 16 mondiali Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi. Si sono aggiunte dopo i gironi Carlotta Ferrari, Martina Sinigalia, Aurora Grandis e Irene Bertini, mentre Francesca Palumbo e Matilde Molinari hanno conquistato il pass attraverso i preliminari.

Sciabola femminile, nove azzurre in pedana ad Atene

Nove sciabolatrici italiane saranno protagoniste nella prova individuale di Atene. Tra queste spicca la numero quattro del ranking mondiale Michela Battiston, già qualificata di diritto.

Superano le qualificazioni anche Mariella Viale, Manuela Spica, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Michela Landi, Vittoria Mocci, Alessia Di Carlo e Carlotta Fusetti.

Spada femminile, sette italiane al Grand Prix di Budapest

Sette spadiste azzurre avanzano al tabellone principale del Grand Prix di Budapest, competizione d’élite del circuito internazionale.

Qualificate di diritto Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk. A loro si aggiungono Lucrezia Paulis e Alessandra Bozza, protagoniste nei gironi, oltre a Roberta Marzani, vincitrice del proprio match preliminare.

Il weekend internazionale rappresenta un banco di prova importante per il movimento azzurro, chiamato a confermare la propria competitività ai massimi livelli mondiali.