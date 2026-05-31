Giro d’Italia Women 2026, Elisa Balsamo concede il bis: vittoria a Caorle e maglia rosa confermata

La piemontese della Lidl-Trek domina la volata della seconda tappa da Roncade a Caorle e rafforza il primato nella classifica generale. Sul podio di giornata Lara Gillespie e Chiara Consonni.

Elisa Balsamo continua a essere la protagonista assoluta del Giro d’Italia Women 2026. La portacolori della Lidl-Trek ha conquistato anche la seconda tappa della corsa rosa femminile, imponendosi nella frazione di 156 chilometri da Roncade a Caorle e consolidando così la leadership della classifica generale.

La campionessa piemontese ha regolato allo sprint l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ) e l’altra azzurra Chiara Consonni (Canyon//SRAM zondacrypto), al termine di una giornata che si è conclusa con una volata di gruppo.

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Balsamo perfetta nello sprint finale

La tappa si è chiusa dopo 3h57’49” di gara alla velocità media di 39,358 km/h. Nel finale Elisa Balsamo ha sfruttato al meglio il lavoro della squadra, trovando il momento giusto per lanciare la propria progressione e conquistare il successo davanti alle rivali.

Per la piemontese si tratta della seconda vittoria consecutiva in questa edizione del Giro Women, dopo il successo ottenuto nella tappa inaugurale in seguito alla squalifica di Lorena Wiebes.

Al termine della corsa l’azzurra ha dedicato la vittoria a una persona speciale:

“Stavo bene e ho fatto una ottima volata. La volevo questa tappa, la dedica è per mio zio”.

Le favorite restano in gruppo

Tra le protagoniste attese per la classifica generale, Elisa Longo Borghini e Demi Vollering hanno concluso la tappa nel gruppo principale senza perdere terreno.

La seconda frazione ha così confermato il predominio delle velociste, in attesa delle tappe che potrebbero iniziare a delineare gli equilibri della corsa rosa.

Ordine d’arrivo della seconda tappa

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) 3h57’49” Lara Gillespie (UAE Team ADQ) s.t. Chiara Consonni (Canyon//SRAM zondacrypto) s.t. Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) s.t. Barbara Guarischi (Team SD Worx-Protime) s.t. Arlenis Sierra (Movistar Team) s.t. Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health) s.t. Alessia Zambelli (Top Girls Fassa Bortolo) s.t. Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike) s.t. Linda Zanetti (Uno-X Mobility) s.t.

Classifica generale

La vittoria permette a Balsamo di mantenere la maglia rosa e di incrementare il vantaggio sulle immediate inseguitrici.

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) 7h15’51” Lara Gillespie (UAE Team ADQ) a 8″ Chiara Consonni (Canyon//SRAM zondacrypto) a 12″ Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) a 20″ Linda Zanetti (Uno-X Mobility) a 20″ Georgia Baker (Liv AlUla Jayco) a 20″ Alessia Zambelli (Top Girls Fassa Bortolo) a 20″ Arlenis Sierra (Movistar Team) a 20″ Gladys Verhulst-Wild (AG Insurance-Soudal Team) a 20″ Cristina Tonetti (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) a 20″

Le maglie del Giro Women

Le maglie ufficiali della corsa, disegnate da Castelli, sono attualmente indossate da:

Maglia Rosa (Classifica Generale, sponsor Regina): Elisa Balsamo (Lidl-Trek)

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) Maglia Rossa (Classifica a Punti, sponsor ITA Airways): Elisa Balsamo (Lidl-Trek)

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) Maglia Azzurra (Gran Premio della Montagna, sponsor Banca Mediolanum): Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano)

Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano) Maglia Bianca (Miglior Giovane, sponsor Frantoi Redoro): Alessia Zambelli (Top Girls Fassa Bortolo)

Domani la terza tappa

Il Giro d’Italia Women proseguirà lunedì con la terza frazione, 156 chilometri da Bibione a Buja. Le ruote veloci proveranno ancora a giocarsi il successo, ma il percorso potrebbe offrire spazio anche a eventuali attacchi da lontano.