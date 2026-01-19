Scherma, weekend internazionale per gli azzurri: sciabola in Coppa del Mondo a Salt Lake City, spada nel Grand Prix di Doha

Quarantotto italiani in pedana tra Stati Uniti e Qatar: Coppa del Mondo per la sciabola, primo Grand Prix stagionale per la spada

È alle porte un altro grande weekend internazionale per la scherma italiana, con 48 azzurri pronti a scendere in pedana tra Stati Uniti e Qatar. Due armi protagoniste: la sciabola, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City, e la spada, che farà tappa a Doha per il primo Grand Prix di specialità della stagione, appuntamento d’élite a punteggio maggiorato.

Sciabola, Coppa del Mondo a Salt Lake City

Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, la sciabola azzurra sarà protagonista al Salt Palace Convention Center con 24 atleti complessivi, divisi equamente tra donne e uomini.

Le prime due giornate saranno dedicate ai turni preliminari, giovedì per la gara femminile e venerdì per quella maschile. Sabato spazio ai tabelloni principali delle competizioni individuali, mentre domenica si chiuderà con le prove a squadre.

Le azzurre in gara

Nella prova individuale femminile l’Italia schiererà:

Michela Battiston (n.7 del ranking mondiale)

Mariella Viale (22)

Chiara Mormile (23)

Eloisa Passaro (56)

Claudia Rotili (61)

Manuela Spica (65)

Alessia Di Carlo (72)

Carlotta Fusetti (97)

Michela Landi (126)

Rebecca Gargano (151)

Vittoria Mocci (156)

Elisabetta Borrelli

Gli azzurri in pedana

Assenti per precauzione Luca Curatoli e Michele Gallo, il gruppo maschile sarà composto da:

Pietro Torre (22)

Dario Cavaliere (41)

Leonardo Dreossi (52)

Matteo Neri (69)

Edoardo Cantini (73)

Cosimo Bertini (76)

Mattia Rea (122)

Marco Mastrullo (129)

Marco Stigliano (146)

Daniele Franciosa (201)

Francesco Bonsanto (229)

Lupo Veccia Scavalli (271)

Le squadre

Squadra femminile : Battiston, Viale, Spica, Mocci

Squadra maschile: Torre, Cavaliere, Neri, Bertini

A guidare la spedizione americana i CT Andrea Aquili (femminile) e Andrea Terenzio (maschile), con i tecnici Raffaele Forcella e Cristiano Imparato, il medico Jacopo Kowalczyk e i fisioterapisti Federica Balbi e Giuseppe Di Segni.

Spada, Grand Prix di Doha

Per la spada, appuntamento di massimo livello a Doha, dove da venerdì 23 a domenica 25 gennaio andrà in scena il Grand Prix, competizione riservata esclusivamente alle prove individuali e valida per un punteggio maggiorato nel ranking mondiale.

Il programma prevede venerdì le qualificazioni femminili, sabato i preliminari maschili e domenica i tabelloni principali fino all’assegnazione delle medaglie, sulle pedane del complesso Aspire.

Le spadiste azzurre

Tra le donne l’Italia si presenta con un gruppo di altissimo profilo:

Giulia Rizzi (n.3 al mondo)

Alberta Santuccio (4)

Rossella Fiamingo (11)

Sara Maria Kowalczyk (18)

Lucrezia Paulis (22)

Federica Isola (29)

Roberta Marzani (39)

Nicol Foietta (51)

Gaia Caforio (65)

Alessandra Bozza (74)

Carola Maccagno (86)

Gaia Traditi (301)

Gli spadisti in gara

Nel torneo maschile saranno invece in pedana:

Davide Di Veroli (4)

Matteo Galassi (7)

Andrea Santarelli (24)

Gianpaolo Buzzacchino (39)

Valerio Cuomo (46)

Simone Mencarelli (59)

Filippo Armaleo (128)

Enrico Piatti (147)

Giulio Gaetani (186)

Fabrizio Cuomo (232)

Fabio Mastromarino (345)

Ettore Leporati (740)

Con i CT Dario Chiadò (femminile) e Diego Confalonieri (maschile), completano lo staff i maestri Roberto Cirillo, Maurizio Mencarelli, Daniele Pantoni e i fisioterapisti Benedetto Coraci e Marco Sciunnacche.