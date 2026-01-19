Sportface TVOriginals
Scherma, weekend internazionale per gli azzurri: sciabola in Coppa del Mondo a Salt Lake City, spada nel Grand Prix di Doha

Santuccio e Fiamingo stretta di mano post derby
.Fujairah, 9 january 2026 World Cup EW in photo: FIAMINGO VS SANTUCCIO Alberta Photo: Augusto BIZZI

Quarantotto italiani in pedana tra Stati Uniti e Qatar: Coppa del Mondo per la sciabola, primo Grand Prix stagionale per la spada

È alle porte un altro grande weekend internazionale per la scherma italiana, con 48 azzurri pronti a scendere in pedana tra Stati Uniti e Qatar. Due armi protagoniste: la sciabola, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City, e la spada, che farà tappa a Doha per il primo Grand Prix di specialità della stagione, appuntamento d’élite a punteggio maggiorato.

Sciabola, Coppa del Mondo a Salt Lake City

Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, la sciabola azzurra sarà protagonista al Salt Palace Convention Center con 24 atleti complessivi, divisi equamente tra donne e uomini.

Le prime due giornate saranno dedicate ai turni preliminari, giovedì per la gara femminile e venerdì per quella maschile. Sabato spazio ai tabelloni principali delle competizioni individuali, mentre domenica si chiuderà con le prove a squadre.

Le azzurre in gara

Nella prova individuale femminile l’Italia schiererà:

  • Michela Battiston (n.7 del ranking mondiale)

  • Mariella Viale (22)

  • Chiara Mormile (23)

  • Eloisa Passaro (56)

  • Claudia Rotili (61)

  • Manuela Spica (65)

  • Alessia Di Carlo (72)

  • Carlotta Fusetti (97)

  • Michela Landi (126)

  • Rebecca Gargano (151)

  • Vittoria Mocci (156)

  • Elisabetta Borrelli

Gli azzurri in pedana

Assenti per precauzione Luca Curatoli e Michele Gallo, il gruppo maschile sarà composto da:

  • Pietro Torre (22)

  • Dario Cavaliere (41)

  • Leonardo Dreossi (52)

  • Matteo Neri (69)

  • Edoardo Cantini (73)

  • Cosimo Bertini (76)

  • Mattia Rea (122)

  • Marco Mastrullo (129)

  • Marco Stigliano (146)

  • Daniele Franciosa (201)

  • Francesco Bonsanto (229)

  • Lupo Veccia Scavalli (271)

Le squadre

  • Squadra femminile: Battiston, Viale, Spica, Mocci

  • Squadra maschile: Torre, Cavaliere, Neri, Bertini

A guidare la spedizione americana i CT Andrea Aquili (femminile) e Andrea Terenzio (maschile), con i tecnici Raffaele Forcella e Cristiano Imparato, il medico Jacopo Kowalczyk e i fisioterapisti Federica Balbi e Giuseppe Di Segni.

Spada, Grand Prix di Doha

Per la spada, appuntamento di massimo livello a Doha, dove da venerdì 23 a domenica 25 gennaio andrà in scena il Grand Prix, competizione riservata esclusivamente alle prove individuali e valida per un punteggio maggiorato nel ranking mondiale.

Il programma prevede venerdì le qualificazioni femminili, sabato i preliminari maschili e domenica i tabelloni principali fino all’assegnazione delle medaglie, sulle pedane del complesso Aspire.

Le spadiste azzurre

Tra le donne l’Italia si presenta con un gruppo di altissimo profilo:

  • Giulia Rizzi (n.3 al mondo)

  • Alberta Santuccio (4)

  • Rossella Fiamingo (11)

  • Sara Maria Kowalczyk (18)

  • Lucrezia Paulis (22)

  • Federica Isola (29)

  • Roberta Marzani (39)

  • Nicol Foietta (51)

  • Gaia Caforio (65)

  • Alessandra Bozza (74)

  • Carola Maccagno (86)

  • Gaia Traditi (301)

Gli spadisti in gara

Nel torneo maschile saranno invece in pedana:

  • Davide Di Veroli (4)

  • Matteo Galassi (7)

  • Andrea Santarelli (24)

  • Gianpaolo Buzzacchino (39)

  • Valerio Cuomo (46)

  • Simone Mencarelli (59)

  • Filippo Armaleo (128)

  • Enrico Piatti (147)

  • Giulio Gaetani (186)

  • Fabrizio Cuomo (232)

  • Fabio Mastromarino (345)

  • Ettore Leporati (740)

Con i CT Dario Chiadò (femminile) e Diego Confalonieri (maschile), completano lo staff i maestri Roberto Cirillo, Maurizio Mencarelli, Daniele Pantoni e i fisioterapisti Benedetto Coraci e Marco Sciunnacche.

