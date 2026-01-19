Scherma, weekend internazionale per gli azzurri: sciabola in Coppa del Mondo a Salt Lake City, spada nel Grand Prix di Doha

Quarantotto italiani in pedana tra Stati Uniti e Qatar: Coppa del Mondo per la sciabola, primo Grand Prix stagionale per la spada
È alle porte un altro grande weekend internazionale per la scherma italiana, con 48 azzurri pronti a scendere in pedana tra Stati Uniti e Qatar. Due armi protagoniste: la sciabola, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City, e la spada, che farà tappa a Doha per il primo Grand Prix di specialità della stagione, appuntamento d’élite a punteggio maggiorato.
Sciabola, Coppa del Mondo a Salt Lake City
Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, la sciabola azzurra sarà protagonista al Salt Palace Convention Center con 24 atleti complessivi, divisi equamente tra donne e uomini.
Le prime due giornate saranno dedicate ai turni preliminari, giovedì per la gara femminile e venerdì per quella maschile. Sabato spazio ai tabelloni principali delle competizioni individuali, mentre domenica si chiuderà con le prove a squadre.
Le azzurre in gara
Nella prova individuale femminile l’Italia schiererà:
-
Michela Battiston (n.7 del ranking mondiale)
-
Mariella Viale (22)
-
Chiara Mormile (23)
-
Eloisa Passaro (56)
-
Claudia Rotili (61)
-
Manuela Spica (65)
-
Alessia Di Carlo (72)
-
Carlotta Fusetti (97)
-
Michela Landi (126)
-
Rebecca Gargano (151)
-
Vittoria Mocci (156)
-
Elisabetta Borrelli
Gli azzurri in pedana
Assenti per precauzione Luca Curatoli e Michele Gallo, il gruppo maschile sarà composto da:
-
Pietro Torre (22)
-
Dario Cavaliere (41)
-
Leonardo Dreossi (52)
-
Matteo Neri (69)
-
Edoardo Cantini (73)
-
Cosimo Bertini (76)
-
Mattia Rea (122)
-
Marco Mastrullo (129)
-
Marco Stigliano (146)
-
Daniele Franciosa (201)
-
Francesco Bonsanto (229)
-
Lupo Veccia Scavalli (271)
Le squadre
-
Squadra femminile: Battiston, Viale, Spica, Mocci
-
Squadra maschile: Torre, Cavaliere, Neri, Bertini
A guidare la spedizione americana i CT Andrea Aquili (femminile) e Andrea Terenzio (maschile), con i tecnici Raffaele Forcella e Cristiano Imparato, il medico Jacopo Kowalczyk e i fisioterapisti Federica Balbi e Giuseppe Di Segni.
Spada, Grand Prix di Doha
Per la spada, appuntamento di massimo livello a Doha, dove da venerdì 23 a domenica 25 gennaio andrà in scena il Grand Prix, competizione riservata esclusivamente alle prove individuali e valida per un punteggio maggiorato nel ranking mondiale.
Il programma prevede venerdì le qualificazioni femminili, sabato i preliminari maschili e domenica i tabelloni principali fino all’assegnazione delle medaglie, sulle pedane del complesso Aspire.
Le spadiste azzurre
Tra le donne l’Italia si presenta con un gruppo di altissimo profilo:
-
Giulia Rizzi (n.3 al mondo)
-
Alberta Santuccio (4)
-
Rossella Fiamingo (11)
-
Sara Maria Kowalczyk (18)
-
Lucrezia Paulis (22)
-
Federica Isola (29)
-
Roberta Marzani (39)
-
Nicol Foietta (51)
-
Gaia Caforio (65)
-
Alessandra Bozza (74)
-
Carola Maccagno (86)
-
Gaia Traditi (301)
Gli spadisti in gara
Nel torneo maschile saranno invece in pedana:
-
Davide Di Veroli (4)
-
Matteo Galassi (7)
-
Andrea Santarelli (24)
-
Gianpaolo Buzzacchino (39)
-
Valerio Cuomo (46)
-
Simone Mencarelli (59)
-
Filippo Armaleo (128)
-
Enrico Piatti (147)
-
Giulio Gaetani (186)
-
Fabrizio Cuomo (232)
-
Fabio Mastromarino (345)
-
Ettore Leporati (740)
Con i CT Dario Chiadò (femminile) e Diego Confalonieri (maschile), completano lo staff i maestri Roberto Cirillo, Maurizio Mencarelli, Daniele Pantoni e i fisioterapisti Benedetto Coraci e Marco Sciunnacche.