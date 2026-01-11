Scherma azzurra protagonista nel weekend: argento nella spada a squadre, Torre nei top 8 e fioretto maschile 11°

Ottimi risultati internazionali per l’Italia tra Fujairah, Tunisi e Parigi: spadisti secondi in Coppa del Mondo, Torre sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola, fioretto maschile fuori dalla top 8 ma competitivo.

L’eccellente percorso degli spadisti italiani è cominciato con il successo nel turno dei sedicesimi sull’India per 45-28 ed è proseguito con la vittoria negli ottavi su Taipei con il risultato di 45-29. Nei quarti si è riproposta la sfida infinita contro la Francia, che ha visto gli azzurri imporsi con il punteggio di 45-38 grazie a un grande assalto che gli ha consegnato il pass per i “top 4”. In semifinale, contro l’Olanda, il quartetto del Commissario tecnico Diego Confalonieri – affiancato in panchina dal maestro Alfredo Rota – ha offerto un’altra prova di forza, vincendo 34-32 e staccando così il biglietto per la finale. Nell’ultimo atto, avversaria la Svizzera, l’Italia non è riuscita a ripetersi, cedendo agli elvetici con il punteggio di 45-24, ma quei titoli di coda non possono certo intaccare lo splendido argento firmato da Davide Di Veroli, Gianpaolo Buzzacchino, Simone Mencarelli e Matteo Galassi (per il più giovane del quartetto è la seconda medaglia in due giorni dopo la piazza d’onore conquistata ieri nell’individuale). Tabellone beffardo, invece, per la squadra femminile schierata con Rossella Fiamingo, Sara Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Roberta Marzani. La corsa delle ragazze del CT Dario Chiadò – con lui in panchina il maestro Daniele Pantoni – si è interrotta negli ottavi di finale contro la Germania: 26-25 il verdetto che, per una sola stoccata, ha premiato le tedesche, brave a rimontare le spadiste italiane e a dirottarle al tabellone dei piazzamenti. Qui le azzurre hanno prima battuto il Canada (45-31), poi perso con la Francia (31-28) e infine superato Israele (45-29) nell’assalto che ha sancito l’11° posto finale, che chiude un weekend in cui tra le donne brilla l’argento individuale conquistato ieri da Alberta Santuccio.

Pietro Torre sfiora il podio ed è il migliore degli azzurri nel Grand Prix di sciabola disputato a Tunisi chiudendo al 7° posto nella gara maschile. Nella prova femminile, invece, 9^ posizione per Michela Battiston.

Il GP tunisino – tappa d’élite del circuito di Coppa del Mondo, che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato – segna dunque il ritorno tra i “top 8” di Torre. Reduce dalle qualificazioni di ieri, il 23enne delle Fiamme Oro ha superato il russo Kostiukov (15-11), il coreano Oh (15-12) e il padrone di casa Ferjani all’ultima stoccata (15-14), arrivando a giocarsi il match per la “zona medaglie” contro l’egiziano Hesham che si è imposto per 15-11 decretando la 7^ posizione finale per Pietro Torre. Un risultato di tutto rispetto per il campione del mondo a squadre e che vale punti preziosi per il ranking mondiale.

Ottima prestazione anche per Edoardo Cantini, classificatosi 15°. Il carabiniere livornese ha superato lo spagnolo Madrigal (15-13) e il coreano Do (15-9), perdendo il pass per i migliori otto solo contro Park (15-9), altro portacolori della Corea.

Così gli altri azzurri: 22° Edoardo Reale, 24° Dario Cavaliere, 25° Matteo Neri, 43° Marco Stigliano e 49° Mattia Rea.

Di sicuro una trasferta non fortunata per il CT degli sciabolatori Andrea Terenzio che, dopo Luca Curatoli (rimasto a casa per gestire un problema fisico), ha dovuto rinunciare anche a Michele Gallo, tenuto precauzionalmente a riposo dopo il riacutizzarsi di un dolore avvertito nell’allenamento di rifinitura di ieri.

Nella gara femminile, dopo il trionfo del mese scorso a Orleans, ha chiuso al 9° posto Michela Battiston. La friulana dell’Aeronautica Militare aveva eliminato la rumena Covaliu (15-10) e la giapponese Ozaki (15-9), prima di fermarsi sulla soglia delle “top 8” per una sola stoccata, superata 15-14 dalla spagnola Martin Portugues.

Per quanto riguarda le altre sciabolatrici italiane impegnati oggi nel tabellone principale del Grand Prix di Tunisi, si sono classificate 22^ Chiara Mormile, 43^ Eloisa Passaro, 54^ Mariella Viale, 56^ Manuela Spica, 57^ Martina Criscio e 62^ Alessia Di Carlo.

Per la sciabola azzurra – guidata dai Commissari tecnici Andrea Terenzio per il settore maschile e Andrea Aquili per il femminile – il prossimo appuntamento è in programma dal 23 al 25 gennaio con la tappa di Coppa del Mondo di Salt Lake City, negli Stati Uniti d’America.

