Scherma, oggi gli Assoluti di spada a Legnano: finali in diretta su Assalto TV

Si chiude alla Soevis Arena la Seconda Prova Nazionale: dopo i titoli Cadetti e Giovani, spazio oggi alle gare Assoluti maschili e femminili, con le fasi decisive trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma

La Seconda Prova Nazionale di spada arriva oggi al suo atto conclusivo a Legnano, dove la Soevis Arena ospita le gare Assoluti maschili e femminili, ultimo e decisivo appuntamento di un intenso weekend di scherma. Le fasi finali saranno seguite in diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma, a partire dalle ore 16.00.

Nei giorni precedenti, la manifestazione ha già assegnato i titoli delle categorie Cadetti e Giovani (Under 20), offrendo indicazioni importanti in vista dei Campionati Italiani di Roma 2026.

I risultati della categoria Giovani: Delfino e Costantini sul gradino più alto

La giornata di ieri è stata dedicata agli Under 20, con un livello tecnico molto elevato e numeri importanti sulle pedane.

Nella prova maschile, che ha visto 209 atleti al via, a imporsi è stato Francesco Delfino del Circolo Ravennate della Spada. Il classe 2009, ancora in età Cadetti, ha conquistato il titolo superando in finale Pietro De Gaetano (Roma Fencing) con il punteggio di 15-8. Medaglie di bronzo per Gabriele Giovita (CUS Catania) e Francesco Dodaro (Club Scherma Cosenza).

Tra le donne, successo per Ludovica Costantini del Club Scherma Foligno, vincitrice della finale per 15-11 contro Lavinia Delfino (Circolo Ravennate della Spada), sfiorando una suggestiva doppietta di famiglia. Sul terzo gradino del podio Giulia Paulis (Fiamme Oro Roma) e Clara De Donno (Virtus Scherma Salento), quest’ultima alla seconda medaglia nel giro di due giorni.

Oggi il gran finale con gli Assoluti

Dopo i verdetti delle categorie giovanili, oggi la Seconda Prova Nazionale si chiude con le gare degli Assoluti, maschile e femminile, che vedranno in pedana i migliori interpreti della specialità.

Un appuntamento di grande rilievo tecnico e sportivo, con punti pesanti in palio e l’attenzione puntata sulle fasi finali, trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, punto di riferimento per la copertura della scherma nazionale.

Legnano si prepara così a salutare un weekend intenso, che ha confermato il valore del movimento italiano e acceso i riflettori sui protagonisti di oggi e di domani.