Scherma protagonista su Assalto TV: a Legnano entra nel vivo la Seconda Prova Nazionale di spada

Dopo la prima giornata di ieri con i titoli Cadetti e in attesa delle prove Assoluti di domani, la Seconda Prova Nazionale di spada entra nel vivo oggi con le competizioni Giovani, seguite in diretta su Assalto – La TV della Scherma.

La Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada, in corso a Legnano dal 16 al 18 gennaio, è seguita in diretta su Assalto – La TV della Scherma fin dalla giornata inaugurale di ieri.

Un weekend interamente dedicato alla scherma nazionale, con copertura streaming che accompagna passo dopo passo tutte le fasi più importanti della manifestazione, dalle categorie giovanili fino agli Assoluti.

I risultati di ieri: assegnati i titoli Cadetti

Nella giornata di venerdì 16 gennaio, trasmessa anch’essa in diretta, sono state assegnate le prime vittorie della manifestazione.

Nel Cadetti spada maschile si è imposto Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza), mentre nel Cadette spada femminile il successo è andato ad Agnese De Caprio (Scherma San Paolo Milano).

Risultati che hanno aperto ufficialmente il programma e acceso l’attenzione sugli appuntamenti successivi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Oggi sabato 17 gennaio: Giovani protagonisti, diretta continua

La giornata di oggi, sabato 17 gennaio, è dedicata alle competizioni Giovani, con il seguente programma:

Spada Giovani maschile – ore 9:00

Spada Giovani femminile – ore 12:00

Anche oggi, dalle ore 16, le gare sono seguite in diretta su Assalto – La TV della Scherma, con particolare attenzione alle fasi finali e ai match decisivi.

Domani domenica 18 gennaio: spazio agli Assoluti

La manifestazione si chiuderà domani, domenica 18 gennaio, con le prove Assoluti, momento centrale dell’intero weekend:

Spada Assoluti maschile – ore 9:00

Spada Assoluti femminile – ore 12:00

Anche l’ultima giornata sarà trasmessa in diretta su Assalto TV, garantendo una copertura completa dell’evento.

Assalto TV al centro della copertura dell’evento

La diretta su Assalto – La TV della Scherma, attiva per tutte e tre le giornate, permette ad appassionati, tecnici e addetti ai lavori di seguire uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale, valorizzando giovani talenti e atleti già affermati.