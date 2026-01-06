Scherma, 72 azzurri pronti per la Coppa del Mondo: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi

Da giovedì 8 a domenica 11 gennaio 2026 tutte le armi saranno in pedana su tre Continenti: quattro giorni di spada negli Emirati, il Grand Prix di sciabola in Tunisia e il fioretto diviso tra Asia (donne) e Parigi (uomini).

Allenamenti di rifinitura quasi conclusi e valigie pronte: saranno 72 gli atleti italiani impegnati nel primo grande weekend del 2026 per la scherma internazionale. Da giovedì 8 a domenica 11 gennaio, Coppa del Mondo Assoluti su tre Continenti con tutte le armi protagoniste: la spada fa tappa a Fujairah, la sciabola è attesa dal Grand Prix di Tunisi e il fioretto si “sdoppia” tra Hong Kong (prova femminile) e Parigi (prova maschile).

Spada: quattro giorni a Fujairah

Il programma negli Emirati Arabi Uniti si apre con due giornate dedicate alle qualificazioni: giovedì 8 toccherà alle donne, venerdì 9 agli uomini, con i “top 16” del seeding esentati dai preliminari. Sabato 10 spazio ai tabelloni principali delle gare individuali, mentre domenica 11 si chiude con le competizioni a squadre.

Per la spada femminile il CT Dario Chiadò porta in gara 12 azzurre: Giulia Rizzi (n.3 del ranking e reduce dal successo di Vancouver), Alberta Santuccio (7), Rossella Fiamingo (11), Sara Maria Kowalczyk (14), Lucrezia Paulis (22), Federica Isola (27), Roberta Marzani (41), Gaia Caforio (57), Alessandra Bozza (74), Carola Maccagno (101), Beatrice Cagnin (179) e Gaia Traditi (226). Nella prova a squadre il quartetto sarà composto da Fiamingo, Kowalczyk, Paulis e Marzani.

Al maschile, con il Commissario tecnico Diego Confalonieri, in pedana 12 spadisti: Davide Di Veroli (n.4 al mondo), Matteo Galassi (9), Andrea Santarelli (23), Valerio Cuomo (34), Gianpaolo Buzzacchino (37), Simone Mencarelli (66), Giulio Gaetani (121), Enrico Piatti (145), Filippo Armaleo (157), Fabrizio Cuomo (231), Marco Paganelli (261) ed Eugenio Tradardi (571). Per la gara a squadre il team sarà formato da Di Veroli, Galassi, Buzzacchino e Mencarelli.

Allo Zayed Sports Complex, insieme ai CT Chiadò e Confalonieri, opereranno anche i maestri Daniele Pantoni e Alfredo Rota, con i fisioterapisti Maurizio Iaschi e Lorenzo Giannini. Supervisor FIE a Fujairah sarà Giuseppe Cafiero.

Il programma di Fujairah

Giovedì 8 gennaio: preliminari individuale femminile

Venerdì 9 gennaio: preliminari individuale maschile

Sabato 10 gennaio: tabelloni principali individuali (donne e uomini)

Domenica 11 gennaio: gare a squadre (donne e uomini)

Sciabola: Grand Prix a Tunisi

Dopo Orleans, la sciabola si sposta in Tunisia per il secondo Grand Prix della stagione, circuito d’élite con sole prove individuali e punteggio maggiorato. Venerdì 9 gennaio sono previste le qualificazioni femminili, sabato 10 i preliminari maschili, domenica 11 i tabelloni principali di entrambe le competizioni.

Le 12 sciabolatrici del CT Andrea Aquili saranno guidate da Michela Battiston (n.4 del ranking dopo il trionfo di Orleans) insieme a Mariella Viale (20), Chiara Mormile (22), Eloisa Passaro (35), Manuela Spica (59), Claudia Rotili (61), Martina Criscio (66), Alessia Di Carlo (71), Michela Landi (77), Carlotta Fusetti (79), Rebecca Gargano (156) e Vittoria Mocci (185).

Nella prova maschile è previsto uno stop precauzionale per Luca Curatoli: il numero 4 al mondo sta gestendo un problema fisico e seguirà un lavoro differenziato. In pedana, per il CT Andrea Terenzio, ci saranno Michele Gallo (12), Pietro Torre (28), Dario Cavaliere (39), Leonardo Dreossi (55), Cosimo Bertini (84), Mattia Rea (94), Matteo Neri (96), Edoardo Cantini (109), Marco Mastrullo (113), Marco Stigliano (179), Edoardo Reale (194) e Lupo Veccia Scavalli (270).

Con Aquili e Terenzio saranno presenti i maestri Leonardo Caserta e Alberto Pellegrini, il medico Beatrice Taffelli e i fisioterapisti Daniele Palermo e Andrea Giannattasio.

Il programma di Tunisi

Venerdì 9 gennaio: preliminari individuale femminile

Sabato 10 gennaio: preliminari individuale maschile

Domenica 11 gennaio: tabelloni principali individuali (donne e uomini)

Fioretto: donne a Hong Kong, uomini a Parigi

Weekend su due fronti per il fioretto: le donne gareggeranno a Hong Kong, gli uomini a Parigi. Pur tra fusi orari e Continenti diversi, il format resta quello “classico”: preliminari venerdì 9 gennaio, gare individuali sabato 10 e chiusura domenica 11 con le prove a squadre, per le quali il CT Simone Vanni definirà i quartetti alla vigilia.

A Hong Kong, sede anche del Mondiale 2026 nel prossimo luglio, saranno in gara Martina Favaretto (n.2 al mondo), Anna Cristino (5), Martina Batini (6), Arianna Errigo (8), Martina Sinigalia (17), Irene Bertini (20), Alice Volpi (21), Elena Tangherlini (24), Francesca Palumbo (26), Carlotta Ferrari (32), Aurora Grandis (48) e Giulia Amore (145). Lo staff tecnico sarà composto da Fabio Galli, Alessandro Puccini e Luca Simoncelli, con il medico Sebastiano Vasta e il fisioterapista Fabrizio Scopece.

A Parigi, nello scenario dello Stade Pierre de Coubertin, va in scena il CIP – Challenge International de Paris – tappa storica di Coppa del Mondo maschile. In “copertina” il detentore del trofeo Alessio Foconi, vincitore lo scorso anno, mentre nel 2024 aveva trionfato Tommaso Marini. I 12 azzurri saranno: Guillaume Bianchi (n.2 del ranking, al rientro e neo papà), Tommaso Marini (3), Filippo Macchi (8), Alessio Foconi (19), Davide Filippi (20), Giulio Lombardi (26), Edoardo Luperi (34), Tommaso Martini (38), Damiano Di Veroli (54), Damiano Rosatelli (72), Lorenzo Nista (75) e Giuseppe Franzoni (128). Con il CT Simone Vanni lavoreranno i maestri Marco Ramacci e Marco Vannini e il fisioterapista Stefano Vandini.

Il programma di Hong Kong

Venerdì 9 gennaio: preliminari individuale femminile

Sabato 10 gennaio: gara individuale femminile

Domenica 11 gennaio: gara a squadre femminile

Il programma di Parigi