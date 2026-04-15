San Lazzaro accende il gran finale Master: quasi 700 schermidori in pedana verso i Tricolori

San Lazzaro di Savona si prepara a ospitare la quinta Prova del Circuito Nazionale Master, ultimo appuntamento stagionale prima dei Campionati Italiani di Riccione. Al Palasavena, tra sabato e domenica, saranno quasi 700 gli atleti impegnati sulle 22 pedane, con tutte le armi protagoniste in un fine settimana che promette numeri importanti e un livello tecnico elevato. L’evento rappresenta così una sorta di prova generale in vista dei Tricolori, in programma in Romagna dal 2 al 5 maggio.

Il circuito dei Veterani chiude il suo giro d’Italia

Dopo le tappe di Salsomaggiore Terme, Zevio, Terni e Napoli, il circuito dei Veterani conclude il proprio percorso stagionale proprio in Emilia-Romagna, con l’organizzazione affidata alla Zinella Scherma.

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Il comunicato federale sottolinea come anche quest’anno il movimento Master abbia saputo distinguersi per l’elevato numero di partecipanti e per la qualità delle gare, confermando una base solida e vitale all’interno della scherma italiana. Un segnale importante non solo in chiave nazionale, ma anche in prospettiva internazionale.

Non solo Riccione: nel mirino anche Europei e Mondiali

L’appuntamento di San Lazzaro non guarda infatti soltanto ai Campionati Italiani, ma si inserisce in un calendario più ampio che porterà agli atleti Master verso gli Europei a squadra di metà maggio a Cognac, in Francia, e successivamente verso i Mondiali di ottobre a Tbilisi, in Georgia.

In un weekend ricchissimo per tutta la scherma italiana, tra Coppe del Mondo Assoluti, gare Under 14 e competizioni Master, la tappa bolognese assume quindi un peso specifico notevole: non solo chiusura di circuito, ma passaggio chiave verso gli impegni più prestigiosi della stagione.