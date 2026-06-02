Roma 2026, sciabola da brividi al Pincio: Fiamme Oro e Carabinieri campioni all’ultima stoccata

Serata spettacolare alla Terrazza del Pincio per i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”. Nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica, la sciabola a squadre ha regalato due finali ad altissima tensione, entrambe decise all’ultima stoccata. A festeggiare sono state le Fiamme Oro Roma tra le donne e il Centro Sportivo Carabinieri tra gli uomini.

Fiamme Oro regine: finale batticuore contro l’Aeronautica

Nella prova femminile, il quartetto delle Fiamme Oro composto da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Mariella Viale ha conquistato il titolo italiano superando 45-44 il Centro Sportivo Aeronautica Militare, rappresentato da Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Claudia Rotili e Rebecca Grargano. Una finale tiratissima, risolta solo all’ultima stoccata.

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Terzo posto per le Fiamme Gialle, con Benedetta e Carlotta Fusetti, Manuela Spica e Irene Vecchi, vittoriose 45-29 sull’Esercito.

Carabinieri d’oro tra gli uomini, domani spazio alla spada

Finale al cardiopalma anche nella gara maschile, dove il Centro Sportivo Carabinieri di Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri e Mattia Rea ha battuto 45-44 le Fiamme Oro Roma di Cosimo Bertini, Francesco Bonsanto, Massimo Sibillo e Pietro Torre. Bronzo per l’Aeronautica Militare, che ha superato 45-37 le Fiamme Gialle.

La serata ha avuto anche un forte valore emotivo per la standing ovattino per Checco Bonsanto e Sofia Ciaraglia, all’ultima gara della carriera. Domani toccherà alla spada maschile e femminile, con fasi finali al Pincio dalle ore 20 in diretta su Rai Sport.