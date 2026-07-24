Italrugby, presentate le nuove maglie 2026/27: il design si ispira al Futurismo

Macron e Federazione Italiana Rugby svelano gli Home e Away Kit delle Nazionali maschili e femminili. Linee geometriche, richiami tricolori e materiali riciclati caratterizzano la nuova collezione.

L’arte torna a raccontare l’identità dell’Italrugby. Dopo il richiamo al classicismo scelto per la collezione della scorsa stagione, le nuove maglie Home e Away 2026/27 realizzate da Macron si ispirano al Futurismo e ai suoi elementi distintivi: energia, velocità e dinamismo.

I nuovi kit accompagneranno le Nazionali italiane maschili e femminili nella prossima stagione. Gli Azzurri guidati da Gonzalo Quesada hanno recentemente concluso la prima parte del Nations Championship nell’emisfero australe e torneranno in campo a novembre contro Sudafrica, Argentina e Fiji.

La maglia Home nel tradizionale azzurro

Il nuovo Home Kit mantiene il tradizionale colore azzurro dell’Italia e presenta un girocollo impreziosito da un dettaglio tricolore.

L’intera superficie della maglia è attraversata da una grafica sublimata ispirata al linguaggio visivo del Futurismo. Linee spezzate, forme geometriche e traiettorie dinamiche si intrecciano creando un effetto di movimento continuo.

Alcuni elementi sono realizzati tono su tono, mentre altri riprendono i colori della bandiera italiana. Il risultato è una composizione che richiama energia, velocità e forza, valori strettamente legati al rugby contemporaneo.

Sul petto sono presenti il Macron Hero ricamato in bianco, sulla destra, e lo stemma della Federazione Italiana Rugby sulla sinistra.

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La scritta “La potenza e la velocità”

All’interno del colletto è inserito un tape nero personalizzato con la scritta “LA POTENZA E LA VELOCITÀ”, alternata al logo della FIR.

Sul fondo posteriore della maglia compare invece la scritta ITALIA realizzata in embossatura.

Il completo Home è completato dai pantaloncini, che riprendono la grafica della maglia e presentano coulisse bianche con puntali tricolori, e dai calzettoni azzurri.

La maglia Away bianca con richiami tricolori

Il nuovo Away Kit 2026/27 è caratterizzato da una base bianca sulla quale risaltano maggiormente i colori della bandiera italiana.

La grafica si sviluppa sulla parte anteriore, sulle spalle e sulle maniche. Anche in questo caso il disegno riprende i principi del Futurismo, attraverso forme geometriche che si intersecano e si sovrappongono per trasmettere movimento e profondità.

Il Macron Hero ricamato e i bordi delle maniche sono in blu navy. All’interno del colletto torna il tape con la scritta “LA POTENZA E LA VELOCITÀ”, mentre sul fondo posteriore è presente la dicitura ITALIA in embossatura.

Il kit è completato da pantaloncini blu navy con coulisse bianche e puntali tricolori e da calzettoni bianchi rifiniti da un bordo superiore blu navy.

Il backneck personalizzato

Entrambe le maglie presentano un’etichetta interna personalizzata.

Sul backneck compaiono le grafiche distintive dei due kit, il logo della Federazione Italiana Rugby, la frase “LA POTENZA E LA VELOCITÀ”, il marchio Macron e la dicitura “Designed in Bologna”.

Un dettaglio che sottolinea come i capi siano stati ideati, progettati e sviluppati presso il Macron Campus.

Materiali riciclati e prestazioni elevate

I nuovi kit dell’Italrugby sono realizzati in Eco Fabric, utilizzando tessuti ottenuti da poliestere riciclato al 100% da materiali post-consumo.

Il materiale principale è l’Eco Armevo, sviluppato per garantire resistenza anche durante le fasi più intense della partita.

Gli inserti in Eco Bodytex ed Eco Strong Mesh sono stati invece scelti per assicurare leggerezza, comfort e traspirabilità, mantenendo elevate prestazioni durante il gioco.

Le nuove maglie gara 2026/27 e l’intera collezione di abbigliamento e merchandising realizzata da Macron per la Federazione Italiana Rugby sono già disponibili nella sezione dedicata sul sito del partner tecnico.