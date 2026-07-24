Campionati Italiani di ciclismo su pista 2026, quattro giorni in diretta su FCI Bike Live

Dal 27 al 30 luglio il Velodromo Francone di San Francesco al Campo ospiterà la rassegna tricolore nell’anno del suo trentesimo anniversario. Diretta su FCI Bike Live, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Il grande ciclismo su pista italiano torna al Velodromo Francone di San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2026, trasmessi in diretta su FCI Bike Live, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Sarà la terza volta, nei trent’anni di storia dell’impianto, che il Velodromo Francone ospiterà la massima competizione nazionale della disciplina. L’edizione assume un significato particolare perché coincide con le celebrazioni per il trentesimo anniversario della struttura.

L’ingresso alle tribune sarà libero e gratuito durante tutte le giornate di gara e in occasione della serata inaugurale.

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Quando vedere i Campionati Italiani su FCI Bike Live

La diretta su FCI Bike Live accompagnerà le quattro giornate della rassegna tricolore secondo questa programmazione:

Lunedì 27 luglio

Diretta dalle ore 13.30.

Martedì 28 luglio

Diretta dalle ore 9.00.

Mercoledì 29 luglio

Diretta dalle ore 9.00.

Giovedì 30 luglio

Diretta dalle ore 9.00.

FCI Bike Live è il canale tematico dedicato al ciclismo della piattaforma OTT Sportface TV.

La giornata inaugurale e la festa per i 30 anni

La manifestazione comincerà lunedì 27 luglio con la verifica delle licenze dalle ore 10 alle 11.30 e la riunione tecnica fissata alle 12.30. Le prime gare scatteranno alle 13.30.

La giornata sarà accompagnata dalla cerimonia inaugurale dei Campionati Italiani e dalla festa per i trent’anni del Velodromo Francone. Per la serata di gala è prevista anche la partecipazione di comici provenienti dalle trasmissioni Zelig e Colorado.

Da martedì 28 a giovedì 30 luglio il programma proseguirà dalla mattina, con qualificazioni, turni eliminatori e finali delle diverse specialità.

Il programma di lunedì 27 luglio

La prima giornata sarà dedicata a Scratch, Velocità a squadre e Inseguimento a squadre nelle categorie MJ, WJ, EM ed EW.

Dalle ore 13.30:

MJ Scratch – Qualificazioni

MJ Velocità a squadre – Qualificazioni

WJ Velocità a squadre – Qualificazioni

EM Velocità a squadre – Qualificazioni

EW Velocità a squadre – Qualificazioni

MJ Inseguimento a squadre – Qualificazioni

WJ Inseguimento a squadre – Qualificazioni

EM Inseguimento a squadre – Qualificazioni

EW Inseguimento a squadre – Qualificazioni

MJ Scratch – Finale

WJ Scratch – Finale

EM Scratch – Finale

EW Scratch – Finale

Cerimonie protocollari Scratch MJ, WJ, EM ed EW

Finali per il terzo e il primo posto della Velocità a squadre MJ, WJ, EM ed EW

Cerimonie protocollari Velocità a squadre MJ, WJ, EM ed EW

Finali per il terzo e il primo posto dell’Inseguimento a squadre MJ, WJ, EM ed EW

Cerimonie protocollari Inseguimento a squadre MJ, WJ, EM ed EW.

Il programma di martedì 28 luglio

La pista sarà aperta dalle ore 8 con assistenza medica per i soli atleti in gara. Le competizioni partiranno alle 9.

Sessione mattutina:

MJ Velocità – Qualificazioni

WJ Velocità – Qualificazioni

EM Omnium – Scratch

EW Omnium – Scratch

MJ Velocità – Primo turno

WJ Velocità – Primo turno

EM Keirin – Qualificazioni

EM Omnium – Tempo race

EW Omnium – Tempo race

MJ Velocità – Quarti di finale, prima prova

WJ Velocità – Quarti di finale, prima prova

EW Keirin – Qualificazioni.

Dopo la pausa, il programma riprenderà alle 13.30:

MJ Corsa a punti – Qualificazioni

MJ Velocità – Quarti di finale, seconda prova

WJ Velocità – Quarti di finale, seconda prova

EM Omnium – Eliminazione

EW Omnium – Eliminazione

Eventuali belle dei quarti della Velocità MJ e WJ

Semifinali del Keirin EM ed EW

EM Omnium – Corsa a punti

EW Omnium – Corsa a punti

Cerimonie protocollari Omnium EM ed EW

Semifinali della Velocità MJ e WJ

MJ Eliminazione – Qualificazioni

WJ Eliminazione – Finale

Cerimonia protocollare WJ Eliminazione

MJ Eliminazione – Finale

Finali del Keirin EM ed EW

Finali per il terzo e il primo posto della Velocità MJ e WJ

Cerimonia protocollare MJ Eliminazione

Cerimonie protocollari Keirin EM ed EW

Cerimonie protocollari Velocità MJ e WJ

Finali della Corsa a punti MJ e WJ

Cerimonie protocollari Corsa a punti MJ e WJ.

Il programma di mercoledì 29 luglio

Anche nella terza giornata la pista sarà aperta alle 8 e le gare cominceranno alle 9.

Sessione mattutina:

EM Velocità – Qualificazioni

EW Velocità – Qualificazioni

MJ Omnium – Scratch

WJ Omnium – Scratch

EM Velocità – Primo turno

EW Velocità – Primo turno

MJ Keirin – Qualificazioni

MJ Omnium – Tempo race

WJ Omnium – Tempo race

EM Velocità – Quarti di finale, prima prova

EW Velocità – Quarti di finale, prima prova

WJ Keirin – Qualificazioni.

La sessione pomeridiana inizierà alle ore 14:

EM Velocità – Quarti di finale, seconda prova

EW Velocità – Quarti di finale, seconda prova

MJ Omnium – Eliminazione

WJ Omnium – Eliminazione

Eventuali belle dei quarti della Velocità EM ed EW

Semifinali del Keirin MJ e WJ

MJ Omnium – Corsa a punti

WJ Omnium – Corsa a punti

Cerimonie protocollari Omnium MJ e WJ

Semifinali della Velocità EM ed EW

EM Eliminazione – Qualificazioni

EW Eliminazione – Finale

Cerimonia protocollare EW Eliminazione

EM Eliminazione – Finale

Finali del Keirin MJ e WJ

Cerimonia protocollare EM Eliminazione

Cerimonia protocollare MJ Keirin

Finali per il terzo e il primo posto della Velocità EM ed EW

Cerimonia protocollare WJ Keirin

Cerimonie protocollari Velocità EM ed EW

Finali della Corsa a punti EM ed EW

Cerimonie protocollari Corsa a punti EM ed EW.

Il programma di giovedì 30 luglio

L’ultima giornata comincerà alle ore 9 dopo l’apertura della pista fissata alle 8.

Sessione mattutina:

MJ Inseguimento individuale – Qualificazioni

WJ Inseguimento individuale – Qualificazioni

EM Inseguimento individuale – Qualificazioni

EW Inseguimento individuale – Qualificazioni

MJ Chilometro da fermo – Qualificazioni

WJ Chilometro da fermo – Qualificazioni

EM Chilometro da fermo – Qualificazioni

EW Chilometro da fermo – Qualificazioni.

Dopo la pausa, le gare riprenderanno alle ore 14:

Finali dell’Inseguimento individuale MJ, WJ, EM ed EW

Cerimonie protocollari dell’Inseguimento individuale MJ, WJ, EM ed EW

Finali del Chilometro da fermo MJ, WJ, EM ed EW

Cerimonie protocollari del Chilometro da fermo MJ, WJ, EM ed EW

Finale Madison MJ

Finale Madison WJ

Finale Madison EM

Finale Madison EW

Cerimonie protocollari conclusive.

Il programma potrà subire modifiche in base al numero degli iscritti e sarà definito in via definitiva in occasione della verifica delle licenze e nelle giornate successive.