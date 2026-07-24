Campionati Italiani di ciclismo su pista 2026, quattro giorni in diretta su FCI Bike Live

Dal 27 al 30 luglio il Velodromo Francone di San Francesco al Campo ospiterà la rassegna tricolore nell’anno del suo trentesimo anniversario. Diretta su FCI Bike Live, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Il grande ciclismo su pista italiano torna al Velodromo Francone di San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2026, trasmessi in diretta su FCI Bike Live, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Sarà la terza volta, nei trent’anni di storia dell’impianto, che il Velodromo Francone ospiterà la massima competizione nazionale della disciplina. L’edizione assume un significato particolare perché coincide con le celebrazioni per il trentesimo anniversario della struttura.
L’ingresso alle tribune sarà libero e gratuito durante tutte le giornate di gara e in occasione della serata inaugurale.
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Quando vedere i Campionati Italiani su FCI Bike Live
La diretta su FCI Bike Live accompagnerà le quattro giornate della rassegna tricolore secondo questa programmazione:
Lunedì 27 luglio
Diretta dalle ore 13.30.
Martedì 28 luglio
Diretta dalle ore 9.00.
Mercoledì 29 luglio
Diretta dalle ore 9.00.
Giovedì 30 luglio
Diretta dalle ore 9.00.
FCI Bike Live è il canale tematico dedicato al ciclismo della piattaforma OTT Sportface TV.
La giornata inaugurale e la festa per i 30 anni
La manifestazione comincerà lunedì 27 luglio con la verifica delle licenze dalle ore 10 alle 11.30 e la riunione tecnica fissata alle 12.30. Le prime gare scatteranno alle 13.30.
La giornata sarà accompagnata dalla cerimonia inaugurale dei Campionati Italiani e dalla festa per i trent’anni del Velodromo Francone. Per la serata di gala è prevista anche la partecipazione di comici provenienti dalle trasmissioni Zelig e Colorado.
Da martedì 28 a giovedì 30 luglio il programma proseguirà dalla mattina, con qualificazioni, turni eliminatori e finali delle diverse specialità.
Il programma di lunedì 27 luglio
La prima giornata sarà dedicata a Scratch, Velocità a squadre e Inseguimento a squadre nelle categorie MJ, WJ, EM ed EW.
Dalle ore 13.30:
MJ Scratch – Qualificazioni
MJ Velocità a squadre – Qualificazioni
WJ Velocità a squadre – Qualificazioni
EM Velocità a squadre – Qualificazioni
EW Velocità a squadre – Qualificazioni
MJ Inseguimento a squadre – Qualificazioni
WJ Inseguimento a squadre – Qualificazioni
EM Inseguimento a squadre – Qualificazioni
EW Inseguimento a squadre – Qualificazioni
MJ Scratch – Finale
WJ Scratch – Finale
EM Scratch – Finale
EW Scratch – Finale
Cerimonie protocollari Scratch MJ, WJ, EM ed EW
Finali per il terzo e il primo posto della Velocità a squadre MJ, WJ, EM ed EW
Cerimonie protocollari Velocità a squadre MJ, WJ, EM ed EW
Finali per il terzo e il primo posto dell’Inseguimento a squadre MJ, WJ, EM ed EW
Cerimonie protocollari Inseguimento a squadre MJ, WJ, EM ed EW.
Il programma di martedì 28 luglio
La pista sarà aperta dalle ore 8 con assistenza medica per i soli atleti in gara. Le competizioni partiranno alle 9.
Sessione mattutina:
MJ Velocità – Qualificazioni
WJ Velocità – Qualificazioni
EM Omnium – Scratch
EW Omnium – Scratch
MJ Velocità – Primo turno
WJ Velocità – Primo turno
EM Keirin – Qualificazioni
EM Omnium – Tempo race
EW Omnium – Tempo race
MJ Velocità – Quarti di finale, prima prova
WJ Velocità – Quarti di finale, prima prova
EW Keirin – Qualificazioni.
Dopo la pausa, il programma riprenderà alle 13.30:
MJ Corsa a punti – Qualificazioni
MJ Velocità – Quarti di finale, seconda prova
WJ Velocità – Quarti di finale, seconda prova
EM Omnium – Eliminazione
EW Omnium – Eliminazione
Eventuali belle dei quarti della Velocità MJ e WJ
Semifinali del Keirin EM ed EW
EM Omnium – Corsa a punti
EW Omnium – Corsa a punti
Cerimonie protocollari Omnium EM ed EW
Semifinali della Velocità MJ e WJ
MJ Eliminazione – Qualificazioni
WJ Eliminazione – Finale
Cerimonia protocollare WJ Eliminazione
MJ Eliminazione – Finale
Finali del Keirin EM ed EW
Finali per il terzo e il primo posto della Velocità MJ e WJ
Cerimonia protocollare MJ Eliminazione
Cerimonie protocollari Keirin EM ed EW
Cerimonie protocollari Velocità MJ e WJ
Finali della Corsa a punti MJ e WJ
Cerimonie protocollari Corsa a punti MJ e WJ.
Il programma di mercoledì 29 luglio
Anche nella terza giornata la pista sarà aperta alle 8 e le gare cominceranno alle 9.
Sessione mattutina:
EM Velocità – Qualificazioni
EW Velocità – Qualificazioni
MJ Omnium – Scratch
WJ Omnium – Scratch
EM Velocità – Primo turno
EW Velocità – Primo turno
MJ Keirin – Qualificazioni
MJ Omnium – Tempo race
WJ Omnium – Tempo race
EM Velocità – Quarti di finale, prima prova
EW Velocità – Quarti di finale, prima prova
WJ Keirin – Qualificazioni.
La sessione pomeridiana inizierà alle ore 14:
EM Velocità – Quarti di finale, seconda prova
EW Velocità – Quarti di finale, seconda prova
MJ Omnium – Eliminazione
WJ Omnium – Eliminazione
Eventuali belle dei quarti della Velocità EM ed EW
Semifinali del Keirin MJ e WJ
MJ Omnium – Corsa a punti
WJ Omnium – Corsa a punti
Cerimonie protocollari Omnium MJ e WJ
Semifinali della Velocità EM ed EW
EM Eliminazione – Qualificazioni
EW Eliminazione – Finale
Cerimonia protocollare EW Eliminazione
EM Eliminazione – Finale
Finali del Keirin MJ e WJ
Cerimonia protocollare EM Eliminazione
Cerimonia protocollare MJ Keirin
Finali per il terzo e il primo posto della Velocità EM ed EW
Cerimonia protocollare WJ Keirin
Cerimonie protocollari Velocità EM ed EW
Finali della Corsa a punti EM ed EW
Cerimonie protocollari Corsa a punti EM ed EW.
Il programma di giovedì 30 luglio
L’ultima giornata comincerà alle ore 9 dopo l’apertura della pista fissata alle 8.
Sessione mattutina:
MJ Inseguimento individuale – Qualificazioni
WJ Inseguimento individuale – Qualificazioni
EM Inseguimento individuale – Qualificazioni
EW Inseguimento individuale – Qualificazioni
MJ Chilometro da fermo – Qualificazioni
WJ Chilometro da fermo – Qualificazioni
EM Chilometro da fermo – Qualificazioni
EW Chilometro da fermo – Qualificazioni.
Dopo la pausa, le gare riprenderanno alle ore 14:
Finali dell’Inseguimento individuale MJ, WJ, EM ed EW
Cerimonie protocollari dell’Inseguimento individuale MJ, WJ, EM ed EW
Finali del Chilometro da fermo MJ, WJ, EM ed EW
Cerimonie protocollari del Chilometro da fermo MJ, WJ, EM ed EW
Finale Madison MJ
Finale Madison WJ
Finale Madison EM
Finale Madison EW
Cerimonie protocollari conclusive.
Il programma potrà subire modifiche in base al numero degli iscritti e sarà definito in via definitiva in occasione della verifica delle licenze e nelle giornate successive.