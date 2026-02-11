Ritiro a Riccione per la sciabola maschile azzurra guidata dal CT Andrea Terenzio

La Nazionale italiana di sciabola maschile ha concluso oggi un ritiro collegiale a Riccione, sulle pedane del PlayHall “Massimo Pironi”, già tradizionale “casa” della scherma in occasione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Per l’occasione, la struttura romagnola è stata location dell’ allenamento degli sciabolatori che, guidati dal Commissario tecnico Andrea Terenzio e dal suo staff, hanno svolto quattro giornate di proficuo lavoro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Per il gruppo degli Assoluti è già cerchiato in calendario il weekend tra il 6 e l’8 marzo, quando gli azzurri gareggeranno in casa nel Trofeo Luxardo, storica tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile in programma a Padova. Presenti anche Luca Curatoli e Michele Gallo, sulla strada del recupero dopo i rispettivi infortuni che avevano costretto entrambi a saltare l’ultima trasferta a Salt Lake City, nonché gli Under 20 (i fratelli Edoardo, Leonardo e Valerio Reale e Antonio Aruta) che disputeranno gli Europei Giovani di Tbilisi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nella mattinata di oggi, inoltre, gli sciabolatori azzurri hanno ricevuto la visita dell’Assessore allo sport del Comune di Riccione, Simone Imola. Un incontro cordiale e molto gradito dalla Nazionale, che consolida ulteriormente il forte legame tra l’amministrazione comunale riccionese e la scherma italiana. “Ospitare la Nazionale di sciabola maschile nei nostri impianti sportivi è motivo di orgoglio per la città e testimonia la qualità delle strutture riccionesi e della nostra capacità organizzativa. La presenza degli azzurri non è solo un evento sportivo di prestigio, ma anche un’opportunità per i giovani del territorio che possono vedere da vicino atleti di altissimo livello e trarne ispirazione. Ringraziamo la Federazione italiana scherma per la fiducia rinnovata, un rapporto ormai strutturato con ricadute positive anche per la promozione della nostra città”, le parole dell’assessore Imola.

In questa stagione invernale il Comune di Riccione ospiterà anche un altro allenamento collegiale della sciabola maschile campione del mondo in carica, in programma a metà marzo, prima di aprire le porte a un lungo periodo di competizioni: tra aprile e maggio, infatti, il PlayHall “Massimo Pironi” sarà sede – nell’ordine – del Campionato Nazionale Gold e poi del Campionato Italiano Master, prima della chiusura in bellezza dedicata con la 62^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, in cui si assegnarenno i tricolori delle categorie Under 14.

Il tutto nel solco di un legame e di una sinergia sempre più solidi tra il Comune di Riccione e la Federazione Italiana Scherma.