Rio, Italia vicinissima al podio nella sciabola Under 20: sfuma il bronzo all’ultima stoccata

La terza giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026 ha lasciato all’Italia della sciabola un misto di orgoglio e rimpianto. Nella gare a squadra Under 20, gli azzurri sono arrivati a un soffio dal podio nella prova maschile, mentre il quartetto femminile ha chiuso al quinto posto dopo un percorso comunque solido. A separare la formazione italiana da una medaglia è stata davvero una manciata di dettagli, in una giornata in cui entrambe le squadre hanno mostrato carattere e competitività.

Gli sciabolatori lottano fino all’ultimo, poi la beffa

Il team maschile formato da Antonio Aruta, Leonardo Reale, Valerio Reale e Pietro Hiresh Butté ha disputato una prova di alto livello ma si è fermato proprio sul più bello. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Cina per 45-42, gli azzurri si sono giocatori il bronzo in un assalto tesissimo contro la Turchia, deciso solo all’ultima stoccata e chiuso sul 45-44 per gli avversari.

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Il titolo mondiale è poi andato agli Stati Uniti, capaci di battere la Cina in finale per 45-36. Resta quindi l’amarezza per una medaglia sfuggita di un soffio, ma anche la sensazione di una squadra capace di restare pienamente dentro la lotta fino alla fine.

Le ragazze reagiscono bene e chiudono quinte

Anche il cammino della squadra femminile, composta da Flavia Astolfi, Elisabetta Borelli, Gaia Karola Carafa e Vittoria Mocci si è interrotto prima della zona medaglia, ma con una buona risposta nel finale di giornata. Dopo il ko nei quarti contro la Cina per 45-35, le azzurre hanno infatti saputo rialzarsi battendo prima gli Stati Uniti 45-44 e poi la Francia 45-33, conquistando il quinto posto.

Nella prova femminile l’oro è andato alla Russia, vincente sulla Cina per 54-44, mentre il bronzo è stato conquistato dall’Ungheria grazie al successo sul Giappone per 45-39.