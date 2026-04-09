Rio amaro per la spada azzurra: Aina si ferma ai quarti, l’Italia Under 17 resta fuori dal podio

La penultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro non ha portato medaglie alla spedizione italiana della spada. Nelle prove individuali Under 17, infatti, nessun azzurro è riuscito a salire sul podio. La più vicina all’obiettivo è stata Francesca Aina, che ha costruito un percorso solido fino ai quarti di finale, arrendendosi però a un passo dalla zona medaglie. Male l’Italia nella gara maschile, dove il percorso si è interrotto molto presto.

Aina ci prova, ma il sogno si ferma nei quarti

La miglior prova italiana nella spada è arrivata da Francesca Aina, capace di spingersi fino tra le migliori otto del torneo. L’azzurra aveva superato negli ottavi di russa Valentina Salga con il punteggio di 15-8, conquistandosi così la sfida che valeva il podio. Nei quarti, però, è stata fermata dall’ucraina Alina Dmytruk, vincente per 15-7.

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La stessa Dmytruk aveva già eliminato in precedenza un’altra italiana, Clada De Donno, sconfitta 15-8 negli ottavi. Più sfortunata ancora Sofia Quirini, uscita subito dopo una battaglia chiusa all’ultima stoccata contro la russa Viktoriia Ramenskova sul 14-13. Il titolo femminile è andato all’ungherese Lotti Horvath.

Giornata dura per gli spadisti

Se nel torneo femminile almeno Aina ha accarezzato la top 4, nella prova maschile il bilancio è stato ancora più severo. Il migliore degli azzurri è stato Andrea Bossalini, fermato nei sedicesimi dal kazako Alexandr Sheshin con il risultato di 15-10.

Si sono invece fermati subito Valentino Monaco e Pietro De Gaetano, battuti rispettivamente dalpolacco Xavier Melo e dal sudcoreano Kim Doha, entrambi per 15-12. La medaglia d’oro è finita al francese Hiroaki Toto.