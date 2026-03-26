Scherma, prossimo weekend di Coppa del Mondo con 48 azzurri in pedana

La spada maschile e femminile ad Astana, sciabolatrici a Tashkent e sciabolatori a Budapest.

La spada maschile e femminile ad Astana, le sciabolatrici a Tashkent e gli sciabolatori a Budapest. Dopo gli straordinari successi del fioretto nel Grand Prix di Lima, è già tempo di guardare oltre per la scherma azzurra: sarà un ricchissimo weekend di Coppa del Mondo, il prossimo, con due delle tre armi in pedana da domani (giovedì 26) a domenica 29 marzo. Complessivamente, saranno 48 gli atleti italiani impegnati, equamente divisi tra prove maschili e femminili.

Proprio domani (giovedì) comincerà il lungo fine settimana dedicato a spadisti e spadiste nella capitale del Kazakistan dove, nelle prime due giornate, andranno in scena i preliminari prima per gli uomini e poi per le donne. Sabato sarà la volta dei tabelloni principali di entrambe le gare individuali, mentre domenica il programma si concluderà con le due prove a squadre.

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Sulle pedane dell’Athletics Sports Complex “Qazaqstan” il gruppo della spada maschile del CT Diego Confalonieri sarà composto da Matteo Galassi (attualmente numero 5 del ranking internazionale), Davide Di Veroli (8), Andrea Santarelli (20), Simone Mencarelli (24), Valerio Cuomo (47), Gianpaolo Buzzacchino (50), Filippo Armaleo (93), Enrico Piatti (134), Fabrizio Cuomo (160), Federico Varone (563), Dario Remondini (844) e Fabrizio Di Marco (999).

Nella competizione femminile, invece, il gruppo del Commissario tecnico Dario Chiadò sarà formato da Giulia Rizzi (numero 2 al mondo), Alberta Santuccio (4), Rossella Fiamingo (12), Sara Maria Kowalczyk (14), Federica Isola (27), Roberta Marzani (34), Nicol Foietta (45), Gaia Caforio (62), Lucrezia Paulis (69), Carola Maccagno (85), Alice Clerici (116) e Gaia Traditi (150).

Per le gare a squadre di domenica, il quartetto degli uomini sarà deciso tra i cinque convocati Galassi, Di Veroli, Santarelli, Mencarelli e Buzzacchino, mentre la formazione delle donne si schiererà con Rizzi, Santuccio, Fiamingo e Paulis.

Tappa di Coppa del Mondo a Tashkent, invece, per la sciabola femminile del CT Andrea Aquili. In Uzbekistan, nella competizione individuale che si dipanerà tra le qualificazioni di venerdì e il tabellone principale di sabato, l’Italia sarà rappresentata da Michela Battiston (numero 5 del ranking e unica azzurra esentata dai turni preliminari), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (35), Claudia Rotili (54), Eloisa Passaro (58), Manuela Spica (63), Martina Criscio (76), Carlotta Fusetti (97), Michela Landi (128), Rebecca Gargano (149), Giulia Arpino (211) e Francesca Romana Lentini.

Per la prova a squadre di domenica, che chiuderà il programma all’Olympic Village, in lizza per quattro posti ci sono Battiston, Viale, Mormile, Rotili e Spica.

Infine, appuntamento a Budapest per la sciabola maschile guidata dal Commissario tecnico Andrea Terenzio. Anche nella capitale ungherese si comincerà venerdì dalla fase a gironi mentre sabato sarà la giornata clou della gara individuale. Saranno in pedana alla “Bok Hall” i rientranti Luca Curatoli (numero 8 al mondo) e Michele Gallo (18), entrambi recuperati dopo i rispettivi infortuni, con Pietro Torre (22), Cosimo Bertini (39), Dario Cavaliere (41), Leonardo Dreossi (50), Matteo Neri (61), Edoardo Cantini (76), Mattia Rea (94), Marco Mastrullo (112), Marco Stigliano (130) e Lupo Veccia Scavalli (254).

Nel team event di domenica l’Italia degli sciabolatori si schiererà con Curatoli, Gallo, Torre e Bertini.

Coppa del Mondo di spada maschile e femminile | Astana (Kazakistan), 26-29 marzo 2026

Spadisti azzurri – gara individuale maschile: Matteo Galassi (n° ranking 5), Davide Di Veroli (8), Andrea Santarelli (20), Simone Mencarelli (24), Valerio Cuomo (47), Gianpaolo Buzzacchino (50), Filippo Armaleo (93), Enrico Piatti (134), Fabrizio Cuomo (160), Federico Varone (563), Dario Remondini (844), Fabrizio Di Marco (999)

Spadiste azzurre – gara individuale femminile: Giulia Rizzi (n° ranking 2), Alberta Santuccio (4), Rossella Fiamingo (12), Sara Maria Kowalczyk (14), Federica Isola (27), Roberta Marzani (34), Nicol Foietta (45), Gaia Caforio (62), Lucrezia Paulis (69), Carola Maccagno (85), Alice Clerici (116), Gaia Traditi (150)

Gara a squadre maschile*: Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Simone Mencarelli, Gianpaolo Buzzacchino

Gara a squadre femminile: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Lucrezia Paulis

Commissari tecnici: Diego Confalonieri (maschile), Dario Chiadò (femminile)

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Medico: Edoardo Colantoni

Fisioterapisti: Francesco Aragona, Marco Sciunnacche

Il programma di Astana

Giovedì 26 marzo – Preliminari gara individuale maschile

Venerdì 27 marzo – Preliminari gara individuale femminile

Sabato 28 marzo – Gare individuali, tabelloni principali (maschile e femminile)

Domenica 29 marzo – Gare a squadre (maschile e femminile)

Coppa del Mondo di sciabola femminile | Tashkent (Uzbekistan), 27-29 marzo 2026

Sciabolatrici azzurre – gara individuale: Michela Battiston (n° ranking 5), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (35), Claudia Rotili (54), Eloisa Passaro (58), Manuela Spica (63), Martina Criscio (76), Carlotta Fusetti (97), Michela Landi (128), Rebecca Gargano (149), Giulia Arpino (211), Francesca Romana Lentini

Gara a squadre*: Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile, Claudia Rotili, Manuela Spica

Commissario tecnico: Andrea Aquili

Staff tecnico: Marco Ciari, Alberto Pellegrini

Fisioterapista: Andrea Giannattasio

Arbitro italiano: Jacopo Rubini

Il programma di Tashkent

Venerdì 27 marzo – Preliminari gara individuale

Sabato 28 marzo – Gara individuale, tabellone principale

Domenica 29 marzo – Gara a squadre

Coppa del Mondo di sciabola maschile | Budapest (Ungheria), 27-29 marzo 2026

Sciabolatori azzurri – gara individuale: Luca Curatoli (n° ranking 8), Michele Gallo (18), Pietro Torre (22), Cosimo Bertini (39), Dario Cavaliere (41), Leonardo Dreossi (50), Matteo Neri (61), Edoardo Cantini (76), Mattia Rea (94), Marco Mastrullo (112), Marco Stigliano (130), Lupo Giorgio Giovanni Veccia Scavalli (254)

Gara a squadre: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Cosimo Bertini

Commissario tecnico: Andrea Terenzio

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Raffaele Forcella

Fisioterapista: Simone Piacquadio

Arbitro italiano: Vincenzo Costanzo