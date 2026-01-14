Presentata a Legnano la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada

Da venerdì in pedana 1100 atleti a caccia dei pass per i Campionati Italiani di Roma 2026

La Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano ha tenuto a battesimo la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada che di disputerà nel weekend alla Soevis Arena (ex PalaBorsani). Questa mattina, in conferenza stampa, sono stati svelati tutti i dettagli della kermesse in programma da venerdì 16 a domenica 18 gennaio: tre giornate di gare in cui ben 1100 atleti saliranno in pedana a caccia dei pass per i Campionati Italiani di Roma 2026.

Il Consigliere della Federazione Italiana Scherma, Marcello Scisciolo, portando i saluti del Presidente federale Luigi Mazzone, ha sottolineato: “Ringrazio le città di Legnano e Castellanza per la vicinanza al nostro movimento e l’entusiasmo con cui accolgono una manifestazione così importante per il calendario nazionale. La tradizione schermistica di questo territorio, casa dello storico Trofeo Carroccio, si rafforza grazie a un’organizzazione consolidata e di qualità, a cui affidiamo un evento da oltre mille atleti, due-terzi del quali delle categorie giovanili. La FIS sta profondendo grandi sforzi per promuovere e diffondere ancor di più la scherma nelle scuole, valorizzando l’impegno sportivo come complementare allo studio e motore di valori che sono pilastri della nostra disciplina. Sarà un weekend di grande spettacolo, con tanti talenti Under 17 e Under 20 in pedana nelle prime due giornate e una domenica riservata agli Assoluti ricca di nomi eccellenti della spada, compresi tanti azzurri che stanno facendo benissimo a livello internazionale. Cito due nomi per tutti: l’olimpionica Giulia Rizzi, campionessa italiana in carica e vincitrice della prima prova stagionale di Coppa del Mondo a Vancouver, e Matteo Galassi che ha conquistato due podi nelle prime due tappe del circuito iridato di quest’anno, in Canada e a Fujairah”.

In rappresentanza delle istituzioni cittadine, il Sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, insieme all’Assessore comunale allo sport Guido Bragato, e il Vicesindaco di Castellanza, Claudio Merati, hanno sottolineato “l’importanza strategica di questa manifestazione per l’intero territorio”, evento inserito in un percorso che, con il consolidamento del rapporto di City Partnership con la Federazione, “darà sempre più forza a questa sinergia”. Poi l’invito “al pubblico a essere presente alla Soevis Arena per seguire le competizioni, perché la scherma vista dal vivo dà ancor più adrenalina ed emozione”.

Un appello rilanciato con forza da Carola Mangiarotti, Vicepresidente del CONI Lombardia, che ci ha tenuto a ribadire “il legame speciale che per tradizione di famiglia mi unisce a una disciplina che per lo sport italiano significa medaglie e valori autentici che si diffondono tra le nuove generazioni, formando atleti e persone che sanno farsi valere in pedana e nella vita”.

Lorenzo Ravazzani, Presidente del CR Federscherma Lombardia, ha evidenziato l’importanza di questi eventi nella “regione che avrà il maggior numero di atleti in gara”, raccontando come il Comitato stia conducendo “un lavoro incessante per far crescere ulteriormente il movimento, portando la scherma anche in altre città lombarde in cui ancora non è praticata”.

In rappresentanza del Comitato organizzatore, il Presidente del Club Scherma Legnano, Giuseppe Zalum, si è soffermato sullo sforzo profuso per accogliere al meglio un così elevato numero di spadisti e spadiste, con tecnici e famiglie al seguito: “Allestiremo ben 33 pedane con una zona dedicata alle fasi finali. Un grande impegno, possibile grazie al supporto della Regione Lombardia, dei Comuni di Legnano e Castellanza, del CONI, Comitato Regionale Lombardo e ovviamente della FIS, in una manifestazione che aderisce anche al progetto Italia dei Giochi”.

Weekend da sei gare, dunque, con due competizioni (una maschile e una femminile) al giorno. Si comincia venerdì con la categoria Cadetti, che vedrà quasi 400 atleti Under 17 complessivamente impegnati; sabato le prove dei Giovani, con oltre 350 tiratori Under 20; numeri simili per domenica, quando è previsto il gran finale riservato agli Assoluti.

Legnano sarà anche tappa di “Ecoblade”, il progetto di sostenibilità della Federazione Italiana Scherma che promuove, con appositi punti di raccolta, il riciclo delle armi spezzate in acciaio maraging come programma di responsabilità sociale rivolto – in primis – ai giovani atleti, con proventi destinati alle società.

Organizzato, inoltre, un simposio sul tema “L’importanza della dieta equilibrata nella vita, nello sport e nella scherma”, che si terrà sabato e avrà al tavolo dei relatori il medico Paolo Mascagni e la biologa nutrizionista Arianna Molgora.

Appuntamenti che arricchiranno ulteriormente un fine settimana agonistico tutto da seguire. Le fasi finali della Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada a Legnano, infatti, saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile attraverso la piattaforma Sportface: in tutti e tre i giorni il collegamento live inizierà alle ore 16, mentre sui canali social della FIS saranno proposti contenuti video e foto dalla Soevis Arena.

Lo scorso novembre, nella Prima Prova Nazionale di spada svoltasi presso la Fiera di Roma, vinsero Pietro De Gaetano della Roma Fencing e Sofia Quirini del Circolo Scherma Terni tra i Cadetti, Luca Iogna Prat del Club Scherma Lame Friulane e Payam Kumari della Minervium Academy nelle gare dei Giovani, Matteo Galassi del Centro Sportivo Carabinieri e Roberta Marzani del Centro Sportivo Esercito tra gli Assoluti. Si riparte da lì, per tutti, con l’obiettivo dei Campionati Italiani di Roma 2026.

Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada | Legnano, 16-18 gennaio 2026

Venerdì 16 gennaio | Diretta su “Assalto TV” dalle ore 16.00

Cadetti spada maschile – ore 9.00

Cadette spada femminile – ore 12.00

Sabato 17 gennaio | Diretta su “Assalto TV” dalle ore 16.00

Giovani spada maschile – ore 9.00

Giovani spada femminile – ore 12.00