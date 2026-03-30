Scherma, Mondiali Giovani e Cadetti a Rio de Janeiro: 18 titoli in palio dal 1° al 9 aprile

“Carichi e sulle ali dell’entusiasmo, abbiamo tutte le carte in regola per essere protagonisti”: le parole del presidente federale Mazzone lanciano la spedizione azzurra in Brasile. Si parte con la sciabola mercoledì.

La scherma italiana guarda al Brasile. Dal 1° al 9 aprile, Rio de Janeiro ospiterà i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti 2026, l’appuntamento più importante della stagione per le categorie Under 20 e Under 17. Diciotto titoli mondiali saranno assegnati nel corso di nove giornate di gare, due al giorno, con le pedane carioca pronte ad accendere i riflettori sui migliori schermidori giovanili del pianeta.

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Il programma giornata per giornata

Le competizioni si apriranno mercoledì 1° aprile con le prove individuali di sciabola maschile e femminile Giovani. Il giorno successivo toccherà ai Cadetti della stessa arma, mentre sabato 3 aprile andrà in scena la fase a squadre Under 20 della sciabola. Lo stesso schema — individuale Giovani, individuale Cadetti, squadre Giovani — si ripeterà poi per il fioretto (4, 5 e 6 aprile) e infine per la spada (7, 8 e 9 aprile).

Un dettaglio da tenere a mente per i tifosi italiani: il fuso orario penalizza il tifo in diretta. Il Brasile è cinque ore indietro rispetto all’Italia, il che significa che le gare inizieranno alle 14 italiane, con le fasi finali e le cerimonie di premiazione che slitteranno fino a tarda serata. Tutte le pedane “colorate” dei tabelloni di eliminazione diretta saranno visibili su Fencing TV, mentre sui canali ufficiali della Federazione Italiana Scherma saranno disponibili quotidianamente resoconti, foto e video.

I convocati azzurri

Sciabola Femminile Giovani: Flavia Astolfi (Accademia Musumeci Greco), Elisabetta Borrelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Karola Carafa (Centro Sportivo Carabinieri), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco). Riserva: Francesca Romana Lentini (Club Scherma Roma).

Sciabola Maschile Giovani: Antonio Aruta (Champ Sommavesuvio), Edoardo Reale (Aeronautica Militare), Leonardo Reale (Frascati Scherma), Valerio Reale (Aeronautica Militare). Riserva: Davide Vivaldi (Fides Livorno).

Sciabola Femminile Cadette: Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco), Anna Torre (Fides Livorno). Riserva: Matilde Reale (Frascati Scherma).

Sciabola Maschile Cadetti: Christian Avaltroni (Lazio Scherma Ariccia), Pietro Hirsch Butté (Club Scherma Roma), Jacopo Sciullo (Lazio Scherma Ariccia). Riserva: Tommaso Tallarico (Petrarca Scherma).

Fioretto Femminile Giovani: Greta Collini (Fiamme Oro), Ludovica Franzoni (Fiamme Gialle), Letizia Gabola (GS Fiamme Azzurre), Alessandra Tavola (GS Fiamme Rosse). Riserva: Sofia Giordani (Fiamme Gialle).

Fioretto Maschile Giovani: Mattia Conticini (Pisascherma), Mattia De Cristofaro (Centro Sportivo Carabinieri), Emanuele Iaquinta (Fiamme Gialle), Elia Pasin (Fiamme Gialle). Riserva: Fernando Scalora (Schermabrescia).

Fioretto Femminile Cadette: Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), Martina Molteni (Comense Scherma), Gloria Pasqualino (Frascati Scherma). Riserva: Elena Picchi (Fides Livorno).

Fioretto Maschile Cadetti: Giuseppe Di Martino (Club Scherma Salerno), Luca Guidi (Frascati Scherma), Giovanni Pierucci (Fides Livorno). Riserva: Riccardo Mancini (Frascati Scherma).

Spada Femminile Giovani: Maria Roberta Casale (Cus Catania), Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno), Giulia Paulis (Fiamme Oro), Mariachiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese). Riserva: Lucia Miglino (Scherma Pro Vercelli).

Spada Maschile Giovani: Riccardo Cedrone (Club Scherma Roma), Luca Iogna Prat (Club Scherma Lame Friulane), Ettore Leporati (Piccolo Teatro Milano), Cristiano Sena (Fiamme Oro). Riserva: Riccardo Gera (CS Giuseppe Delfino Ivrea).

Spada Femminile Cadette: Francesca Aina (Pro Novara Scherma), Clara De Donno (Virtus Scherma Salento), Sofia Quirini (Circolo della Scherma Terni). Riserva: Benedetta Bianchi (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo).

Spada Maschile Cadetti: Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza), Pietro de Gaetano (Roma Fencing), Valentino Monaco (Pettorelli Piacenza). Riserva: Lorenzo Ippoliti (Club Scherma Roma).

La delegazione tecnica

Capo delegazione: Marcello Scisciolo. Tecnici sciabola: CT Andrea Aquili, Sorin Radoi, Ilaria Bianco, Raffaele Forcella. Tecnici fioretto: CT Simone Vanni, Valerio Aspromonte, Alberto Dei Rossi, Serena Pivotti. Tecnici spada: CT Dario Chiadò, CT Diego Confalonieri, Adalberto Tassinari, Francesco Calabrese. Medico: Jacopo Kowalczyk. Fisioterapisti: Andrea Giannattasio, Marco Taurino. Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Margherita Gnocato. Addetto logistica: Matteo Portaro.

Le parole del presidente Mazzone

A tracciare la rotta della spedizione azzurra è il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, che ha voluto rivolgere un messaggio a tutta la delegazione prima della partenza: “Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti e le atlete. Arriviamo a questo appuntamento carichi e sulle ali dell’entusiasmo dopo una stagione ricca di risultati. Siamo consapevoli di affrontare una kermesse di altissimo livello, ma anche di avere tutte le carte in regola per confermarci competitivi e protagonisti in tutte le specialità”.