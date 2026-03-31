Mondiali Giovanili di Scherma Rio 2026: da domani via alle competizioni

Il palcoscenico del Velodromo Olimpico e dell’Arena Carioca di Rio de Janeiro si prepara a ospitare l’edizione 2026 dei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di scherma.

Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di scherma: domani il via

Cominceranno domani i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di scherma. La massima competizione iridata per le categorie Under 20 e Under 17 prenderà ufficialmente il via il primo aprile, inaugurando un intenso programma che si concluderà il nove del mese.

L’apertura della rassegna è affidata alle prove individuali di sciabola maschile e femminile Under 20. La rappresentanza italiana schiererà sulle pedane sudamericane Antonio Aruta, affiancato dai fratelli Edoardo, Leonardo e Valerio Reale. Il comparto femminile, parallelamente, vedrà l’impegno di Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa e Vittoria Mocci.

Il gruppo azzurro ha già ultimato le sessioni di rifinitura sul posto, guidato dal capo delegazione Marcello Scisciolo, mentre gli specialisti del fioretto e della spada raggiungeranno il Sudamerica con voli scaglionati nei giorni successivi.

La manifestazione brasiliana prevede l’assegnazione di diciotto titoli iridati complessivi. Verranno disputate sei competizioni individuali e altrettante prove a squadre per la sezione Giovani, mentre la categoria Cadetti concorrerà esclusivamente per i sei allori individuali.

Il calendario seguirà una rigida scansione per specialità. Il primo blocco di tre giornate sarà dedicato integralmente alla sciabola, seguito in successione dal fioretto e infine dalla spada, garantendo un’alternanza metodica delle armi.

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Per vedere l’evento sarà necessario calcolare il fuso orario, che vede Rio de Janeiro in ritardo di cinque ore rispetto all’Italia. L’inizio degli assalti mattutini, fissato per le ore nove locali, corrisponderà alle 14:00 in Italia.

Di conseguenza, gli incontri decisivi per l’assegnazione delle medaglie si svolgeranno a tarda sera. La copertura mediatica internazionale sarà garantita dalla piattaforma Fencing TV per le fasi a eliminazione diretta, supportata dai canali istituzionali della Federazione Italiana Scherma per resoconti e aggiornamenti costanti.

Le parole del Presidente Luigi Mazzone

I vertici federali, attraverso le dichiarazioni del Presidente Luigi Mazzone, hanno inquadrato l’evento come l’appuntamento cruciale dell’anno solare per i settori giovanili. Nella consapevolezza di affrontare uno scenario agonistico importante, la dirigenza ha confermato le solide ambizioni della squadra, forte di un percorso stagionale di alto profilo:

“Arriviamo a questo appuntamento, il più importante del 2026 per le categorie Under 20 e Under 17, carichi e sulle ali dell’entusiasmo dopo una stagione ricca di risultati e soddisfazioni. Siamo consapevoli d’affrontare una kermesse d’altissimo livello”.

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