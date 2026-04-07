Mondiali giovani e cadetti, fiorettisti di bronzo: il bottino dell’Italia in Brasile

L’Italia è protagonista di un’altra medaglia ai Mondiali giovani e cadetti che si stanno svolgendo in Brasile: bronzo per i fiorettisti

A Rio de Janeiro, l’Italia sta mettendo in mostra molti talenti importanti per il presente e per il futuro. Infatti, i fiorettisti uomini hanno portato a termine una grande prova e sono riusciti a conquistare un’altra medaglia di bronzo, è la quarta portata a casa finora dall’Italia in Brasile.

Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta ed Elia Pasin hanno dato battaglia dall’inizio alla fine e sono riusciti ad arrivare sul gradino più basso del podio. A bloccare il percorso dell’Italia verso la finale è stata la Francia, che ha vinto 45-40 in semifinale. I transalpini hanno poi perso contro gli Stati Uniti per 45-31.

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De Cristofaro e Iaquinta sono già alla seconda medaglia portata a casa ai Mondiali dopo i due bronzi conquistati nella prova individuale. Per aggiudicarsi il bronzo, l’Italia ha battuto la Gran Bretagna nella finale per il terzo posto con il punteggio di 45-35.

Delusione per le fiorettiste dell’Italia

Le cose non sono andate per nulla bene, invece, per quanto riguarda le donne, a differenza degli uomini. Il quartetto composto da Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola ed Alessandra Tavola ha perso già agli ottavi di finale contro il Giappone (39-29).

Poi è partita la lotta i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto: sconfitta contro il Canada 45-44 e vittoria contro Gran Bretagna (45-33) e Corea del Sud (45-35). Italia al 13esimo posto e non bene.