Mondiali di scherma 2026, l’Italia va a caccia delle prime medaglie con otto azzurri

I Mondiali di scherma di Hong Kong entrano nella fase decisiva con l’assegnazione dei primi titoli iridati. Oggi saranno protagonisti il fioretto maschile e la spada femminile, due specialità nelle quali l’Italia si presenza con grandi ambizioni. Saranno otto gli azzurri impegnati nei tabelloni principali: quattro per ciascuna gara, con diversi atleti in grado di puntare alle medaglie.

Fioretto maschile, quartetto azzurro da podio

Nel fioretto l’Italia schiererà Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini. Quest’ultimo, campione del mondo nel 2023, ha conquistato l’accesso al tabellone principale passando dalle qualificazioni e debutterà contro il singaporiano Keyon Loo.

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Bianchi affronterà l’israeliano Liam Haviv, mentre Macchi inizierà il proprio percorso contro il sudcoreano Kim The Hwan. Martini attenderà invece il vincitore del confronto tra Im Cheolwoo e Lee Kwanghyun. La concorrenza sarà di altissimo livello: tra i favoriti figurano i fratelli russi Kirill e Anton Borodachev, il campione in carica Choi Chun Yin Ryan, Cheung Ka Long, Kazuki Iimura, Nick Itkin e Alecander Massialas.

Spada femminile, Santuccio giuda le ambizioni italiane

Nella spada femminile toccherà ad Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio. Santuccio, numero due del ranking mondiale, esordirà contro la rumena Emma Sony. Rizzi entrerà in gara contro la vincente tra Prachi Lohan e Dana Raposo, mentre Fiamingo sfiderà la giapponese Tamaki Terayama.

Impegno complicato per Caforio, attesa dalla statunitense Anna Van Brummen dopo aver superato con successo le qualificazioni. Tra le principali rivali delle italiana spiccano l’estone Katrica Lehis, l’ungherese Eszter Muhati, la sudcoreana Sera Song e le francesi Marie-Florence Candassamy e Alexandra Louis-Marie.