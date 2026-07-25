Formula 1, GP d’Ungheria 2026: orari di FP3, qualifiche e diretta

Il Gran Premio di Ungheria entra nella sua seconda giornata. Oggi il programma prevede la terza sessione di prove libere e le qualifiche, fondamentai su un circuito stretto e tortuoso dove i sorpassi risultano tradizionalmente complicati. La pole position potrebbe quindi assumente un peso decisivo in vista della gara.

Ferrari cerca conferme, qualifiche decisive

Le sessioni del venerdì hanno mostrato una situazione particolarmente equilibrata, con una pista inizialmente scivolosa e distacchi ridotti tra le principali scuderie. La Ferrari ha fornito indicazioni incoraggianti nelle curve a medio-bassa velocità, caratteristiche centrali del tracciato ungherese.

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L’Hugaroring viene spesso paragonato a una “Monaco senza muri” per la successione continua di curve e la quasi totale assenza di lunghi rettilinei, fatta eccezione per quello principale. Proprio per questo partire davanti sarà essenziale: le qualifiche, in programma alle 16.00, rappresenteranno uno dei momenti più importanti di tutto il weekend.

Il programma televisivo e streaming

La giornata inizierà alle 12.30 con le prove libere 3, he proseguiranno fino alle 13.30. La sessione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming attraverso Sky Go e NOW.

Le qualifiche scatteranno invece alle 16.00 e saranno visibili in diretta sugli stessi canali Sky e sulle relative piattaforme streaming. Per il pubblico in chiaro, TV8 proporrà la differita delle qualifiche a partire dalle 18.25. Le prove libere saranno invece trasmesse gratuitamente.