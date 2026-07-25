Noah Lyles vola a New York: 9.79 nei 100 metri e miglior prestazione mondiale dell’anno

Noah Lyles lancia un segnale impressionante durante i Campionati Nazionali Statunitensi di atletica. All’Icahn Stadium di New York il campione olimpico ha dominato la finale dei 100 metri correndo in 9.70, miglior tempo mondiale stagionale. Una prova di forza costruita fin dalla partenza e completata con una progressione travolgente, che gli ha permesso di precedere Ronnie Baker e Kenny Bednarek.

Partenza esplosiva e primato stagionale

Lyles è uscito brillantemente dai blocchi e ha mantenuto un’azione efficace fino al traguardo, favorito anche da un vento regolare di +0,8 m/s. Con il 9.79 ha migliorato di tre centesimi il precedente primato mondiale stagionale, stabilito dal giamaicano Oblique Seville con 9.82 a Kingston.

Il velocista statunitense ha inoltre abbassato nettamente il proprio precedente riferimento del 2026, il 9.88 ottenuto al Golden Gala di Roma. La prestazione rappresenta anche un’immediata risposta alla sconfitta subito nella tappa di Diamond League di Parigi.

Baker e Bednarek sotto i 9.90

Alle spalle di Lyles, Ronnie Baker e Kenny Bednarek hanno entrambi fermato il cronometro su 9.88, confermando l’elevatissimo livello della finale. Sotto i dieci secondi anche Christian Coleman, quarto con 9.93, e Courtney Lindsey, quinto con 9.97.

Con questo risultato Lyles ha eguagliato il proprio primato personale, lo stesso tempo con cui aveva conquistato il titolo olimpico a Parigi 2024. Il 29enne statunitense resta così il tredicesimo uomo più veloce della storia e dimostra di vivere un momento di forma veramente eccellete.