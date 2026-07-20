America’s Cup, partiti gli allenamenti: Napoli si prepara a uno spettacolo unico

La grande vela fa capolino a Napoli con l’America’s Cup: iniziati allenamenti e preparativi, sarà una grande festa per tutta la città

Napoli si prepara a diventare la capitale mondiale della vela. Tra la fine dell’estate e l’autunno, il Golfo con le acque antistanti Castel dell’Ovo, Procida, Bagnoli e Nisida, verrà letteralmente invaso dagli scafi alati capaci di macinare metri sull’acqua ad altissima velocità.

È iniziata ufficialmente la “Road to Naples” per i team protagonisti della prossima tappa della Louis Vuitton Cup, in programma dal 24 al 27 settembre, valida come regata preliminare della trentottesima America’s Cup.

I riflettori sono puntati su Luna Rossa Prada Pirelli e su Emirates Team New Zealand. Entrambe le compagini hanno già avviato intensi programmi di allenamenti e sessioni tecniche in città, con i neozelandesi che hanno persino stabilito il loro quartier generale operativo nel capoluogo campano.

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Dopo la preliminare sarda, dominata proprio da italiani e neozelandesi, Napoli rappresenta la seconda, fondamentale occasione per affinare strategie, testare gli AC40 one-design, che superano facilmente i quaranta nodi di velocità, e rubare segreti agli avversari.

Verso l’America’s Cup: la grande vela passa da Napoli

Il format della competizione promette adrenalina pura: otto regate di flotta culmineranno in un emozionante match race testa a testa tra le due migliori imbarcazioni nell’ultima giornata. Una sfida “winner-take-all”, dove il mantra di tutti è non poter arrivare secondi.

A fare da cornice sarà il Race Village, ad ingresso completamente gratuito, cuore pulsante dell’evento con spettacolari cerimonie di dock-out e dock-in, pensate per regalare a tifosi e visitatori un’esperienza immersiva assolutamente indimenticabile. Napoli non ospita solo una regata, ma un vero e proprio festival del mare.