Europei Boulder, Camilla Moroni bronzo a Barcellona: Italia sul podio continentale

La climber ligure conquista una splendida medaglia ai Campionati Europei Senior Boulder, chiusi nel weekend al Circuit de Barcelona-Catalunya. Sette azzurri hanno raggiunto le semifinali.

L’Italia chiude con una medaglia di prestigio i Campionati Europei Senior Boulder di Barcellona. Nel weekend appena concluso al Circuit de Barcelona-Catalunya, Camilla Moroni ha conquistato uno splendido bronzo continentale al termine di una gara in costante crescita.

Sotto un sole cocente, che ha messo alla prova atleti e tracciatori, la Nazionale italiana è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista, portando ben sette azzurri in semifinale e salendo sul podio grazie alla prova della climber ligure.

Europei Boulder, Moroni conquista il bronzo

Camilla Moroni ha costruito il suo risultato passo dopo passo.

Il percorso dell’azzurra era iniziato dalle qualifiche, chiuse al 17° posto con 1 top e 2 zone, risultato sufficiente per conquistare l’accesso alla semifinale.

Nel turno successivo Moroni ha cambiato ritmo, affrontando i blocchi con grande lucidità. Con 1 top flash e 2 zone ha chiuso al sesto posto, guadagnando con pieno merito la finale per il titolo europeo.

Nell’atto conclusivo, su blocchi coordinativi, dinamici e molto tecnici, la climber italiana ha confermato tutto il suo valore. Con 2 top e 1 zona ha conquistato la medaglia di bronzo, al termine di una finale combattutissima e decisa soltanto sugli ultimi tentativi.

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Oro a Bertone, argento ad Avezou

Il titolo europeo è andato alla francese Oriane Bertone, protagonista di una prova dominante con 3 top e 1 zona.

Argento per l’altra francese Zélia Avezou, che ha chiuso con 2 top flash e 1 zona.

Sul terzo gradino del podio è salita Camilla Moroni, che regala all’Italia una medaglia importante e conferma il proprio posto tra le migliori interpreti europee della specialità.

Una stagione di alto livello per Moroni

Il bronzo di Barcellona rappresenta la consacrazione di una stagione di grande continuità.

Moroni, dopo tre semifinali e due finali nel circuito World Climbing Series, aggiunge al proprio palmarès una medaglia continentale che certifica maturità agonistica, solidità e capacità di competere stabilmente ai massimi livelli internazionali.

Italia protagonista: sette azzurri in semifinale

La spedizione azzurra ha offerto prestazioni di alto livello già dalle qualifiche.

Nel settore maschile hanno superato il primo turno Niccolò Antony Salvatore, 19° con 1 top flash e 3 zone, Matteo Reusa, 21° con 1 top e 1 zona, e Luca Boldrini, 23° con 1 top e 3 zone.

Si è invece fermato in qualificazione Nicolò Sacripanti, 39°.

Nel comparto femminile è arrivato un brillante en plein, con tutte e quattro le azzurre qualificate alle semifinali.

La migliore in qualifica è stata Stella Giacani, 11ª con 2 top e 2 zone, seguita da Camilla Moroni, 17ª con 1 top e 2 zone. Giorgia Tesio e Francesca Matuella hanno chiuso appaiate al 23° posto.

Matuella sfiora la finale, Salvatore migliore tra gli uomini

In semifinale Francesca Matuella ha sfiorato l’accesso alla finale, terminando in 13ª posizione dopo una prova generosa e combattuta fino all’ultimo blocco.

Giorgia Tesio e Stella Giacani hanno concluso rispettivamente al 17° e al 22° posto.

Tra gli uomini, su blocchi estremamente selettivi, il migliore degli azzurri è stato Niccolò Antony Salvatore, 16°. Luca Boldrini ha chiuso 21°, mentre Matteo Reusa si è piazzato 24°.

Risultati positivi, ma non sufficienti per entrare nella finale maschile.

Il podio maschile

Nel comparto maschile il titolo europeo Boulder è stato conquistato dal britannico Maximilian Milne.

Medaglia d’argento per il belga Hannes Van Duysen, bronzo al francese Samuel Richard.

Per l’Italia resta un weekend da ricordare: il bronzo di Camilla Moroni illumina la spedizione azzurra e conferma la crescita del movimento italiano nel Boulder europeo.