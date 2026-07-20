Triathlon, storica Italia a Edmonton: gli azzurri vincono la World Cup Mixed Relay

Sacchi, Espuna, Mallozzi e De Nigro conquistano il primo successo azzurro in una World Triathlon Cup Mixed Relay. Canada secondo, Francia terza: punti preziosi verso Los Angeles 2028.

Storica vittoria dell’Italia nella Mixed Relay della World Triathlon Cup di Edmonton. Il quartetto azzurro composto da Paola Sacchi, Miguel Espuna Larramona, Beatrice Mallozzi ed Euan De Nigro ha conquistato il successo nella staffetta mista, chiudendo nel modo migliore il weekend canadese.

Per l’Italia si tratta della prima vittoria in una World Triathlon Cup Mixed Relay, un risultato di grande valore anche in prospettiva olimpica, con punti preziosi nel percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Triathlon, Italia da applausi nella Mixed Relay di Edmonton

La Mixed Relay, con 300 metri di nuoto, 6.8 chilometri di ciclismo e 1.8 chilometri di corsa per ogni frazionista, ha chiuso il programma della World Triathlon Cup di Edmonton nel William Hawrelak Park.

Al via tredici nazioni, con l’Italia capace di restare sempre nelle posizioni di testa e di giocarsi la vittoria fino all’ultima frazione.

Paola Sacchi, Miguel Espuna Larramona, Beatrice Mallozzi ed Euan De Nigro hanno costruito una prova solida, completa e di grande personalità, fino all’allungo decisivo del portacolori dei Carabinieri nella corsa finale.

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De Nigro firma l’allungo decisivo

L’ultima frazione ha visto Euan De Nigro lottare per le medaglie con Canada, Francia e Stati Uniti.

Dopo il nuoto gli azzurri erano in testa, con 15 secondi su USA, Canada e Francia. Nel ciclismo si è formato un gruppo di quattro nazioni al comando, poi la corsa finale di 1.8 chilometri ha deciso la gara.

Gli Stati Uniti sono stati frenati da una penalità da scontare nell’ultima frazione, perdendo così il contatto con il gruppo in lotta per il podio. Italia e Canada hanno allungato sulla Francia e, negli ultimi 900 metri, De Nigro ha imposto il proprio passo, andando a vincere in solitaria.

Canada secondo, Francia terza

Alle spalle dell’Italia ha chiuso il Canada, con il team composto da Sidney Clement, Tyler Mislawchuk, Isla Britton e Martin Sobey.

Terzo posto per la Francia, in gara con Lea Coninx, Baptiste Passemard, Candice Denizot e Nathan Grayel.

Gli Stati Uniti, quarti con Naomi Ruff, Reese Vannerson, Michelle Magnani e Sullivan Middaugh, hanno pagato la penalità scontata nell’ultima frazione, che non ha permesso loro di giocarsi fino in fondo le posizioni da podio.

La cronaca della gara: Sacchi subito protagonista

Nella prima frazione Paola Sacchi ha portato subito l’Italia nelle zone alte della classifica.

Nel nuoto il comando iniziale è stato dell’Australia, con Sacchi terza all’uscita dall’acqua. Nel ciclismo si è formato un gruppo di otto nazioni, poi la seconda transizione ha visto Israele molto veloce, davanti a Stati Uniti, Italia e Canada.

Al primo cambio Sacchi ha chiuso davanti, con gli Stati Uniti secondi. A circa dieci secondi Francia, Canada, Messico, Israele e Australia.

Espuna tiene l’Italia in lotta per il podio

Nella seconda frazione è toccato a Miguel Espuna Larramona.

Il nuoto ha ridotto le distanze, poi Stati Uniti e Italia sono ripartiti davanti in bici dopo la prima transizione. Il Canada, con Mislawchuk, è rientrato rapidamente, formando un terzetto al comando con Italia e USA.

In T2 il vantaggio dei tre team di testa era di circa 30 secondi sul gruppo inseguitore composto da Israele, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Messico.

Al cambio di metà gara Canada e Stati Uniti hanno provato ad andare via, mentre Espuna ha dato il cambio in terza posizione a 20 secondi, con 23 secondi di margine sul gruppo alle spalle.

Mallozzi ricuce e prepara il finale

La terza frazione ha visto in gara Beatrice Mallozzi.

Gli Stati Uniti hanno superato il Canada nel nuoto, mentre la Francia è riuscita a recuperare sull’azzurra. Dopo la prima transizione gli USA sono andati in testa in solitaria con 30 secondi di vantaggio.

Canada, Italia, Svizzera e Francia si sono compattate e hanno iniziato la rimonta. La corsa finale della frazione ha riportato tutto in equilibrio: all’ultimo cambio gli Stati Uniti avevano appena due secondi di vantaggio su Francia, Italia e Canada, ancora insieme. La Svizzera inseguiva a 45 secondi.

Weekend da incorniciare per l’Italia

La vittoria nella Mixed Relay si aggiunge al secondo posto ottenuto nella World Triathlon Championship Series Quiberon Mixed Relay, confermando il percorso di crescita del gruppo azzurro.

Il weekend di Edmonton ha regalato soddisfazioni anche nelle prove individuali, con la spettacolare volata tutta italiana per il bronzo tra Paola Sacchi e Beatrice Mallozzi, vinta da Sacchi.

L’Italia del triathlon, sia individuale sia a squadre, torna dal Canada con due medaglie e con la conferma di un gruppo giovane, competitivo e già capace di lasciare il segno sulla scena internazionale.