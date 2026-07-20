Ranking ATP, Sinner da record: 81ª settimana da numero 1 e Hewitt superato

Il fuoriclasse altoatesino entra nella top ten dei giocatori con più settimane in vetta dall’introduzione del ranking computerizzato. Otto italiani tra i primi 100: Cobolli resta nono.

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. L’altoatesino comincia la sua 81ª settimana da numero 1 del ranking ATP e supera Lleyton Hewitt, entrando così nella top ten dei giocatori che hanno trascorso più tempo in vetta alla classifica da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, nel 1973.

La nuova classifica non presenta variazioni nella top ten, con Sinner ancora davanti ad Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Resta tra i migliori dieci anche Flavio Cobolli, stabile al nono posto.

Ranking ATP, Sinner sempre numero 1

Sinner guida il ranking ATP con 13.450 punti e consolida il proprio primato davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo con 8.480 punti, e allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo con 8.160.

Per il numero 1 azzurro si tratta di un altro traguardo storico: con 81 settimane al comando, Sinner supera Hewitt ed entra tra i primi dieci di sempre per permanenza in vetta al ranking ATP nell’era computerizzata.

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Cobolli resta in top ten, Musetti perde una posizione

Nessun cambiamento tra i primi dieci del mondo. Flavio Cobolli conferma la nona posizione con 3.460 punti, davanti allo statunitense Taylor Fritz.

Lorenzo Musetti perde invece una casella e scende al 15° posto, mentre Luciano Darderi, reduce dalla finale persa a Bastad contro Rublev, arretra di tre posizioni ed è ora 21°.

Otto italiani in top 100

Sono otto gli azzurri presenti tra i primi cento del mondo e sedici quelli compresi nella top 200.

Matteo Arnaldi, fermato ai quarti a Umago, guadagna una posizione e sale al 33° posto. Un gradino in più anche per Matteo Berrettini, ora 42°, e per Mattia Bellucci, 79°.

Il miglior progresso della settimana tra gli italiani è quello di Lorenzo Sonego, che grazie agli ottavi di finale a Gstaad guadagna sei posizioni e rientra tra i primi 80 del mondo, salendo al numero 77.

La top ten ATP

1. Jannik Sinner, Italia, 13.450 punti

2. Alexander Zverev, Germania, 8.480 punti

3. Carlos Alcaraz, Spagna, 8.160 punti

4. Felix Auger-Aliassime, Canada, 4.740 punti

5. Alex De Minaur, Australia, 4.110 punti

6. Ben Shelton, Stati Uniti, 3.770 punti

7. Novak Djokovic, Serbia, 3.760 punti

8. Daniil Medvedev, Russia, 3.670 punti

9. Flavio Cobolli, Italia, 3.460 punti

10. Taylor Fritz, Stati Uniti, 3.365 punti

Gli italiani in classifica

1. Jannik Sinner, 13.450 punti

9. Flavio Cobolli, 3.460 punti

15. Lorenzo Musetti, 2.315 punti, -1

21. Luciano Darderi, 2.125 punti, -3

33. Matteo Arnaldi, 1.399 punti, +1

42. Matteo Berrettini, 1.075 punti, +1

77. Lorenzo Sonego, 758 punti, +6

79. Mattia Bellucci, 751 punti, +1

138. Andrea Pellegrino, 446 punti

149. Francesco Maestrelli, 391 punti

164. Luca Nardi, 346 punti, -4

173. Marco Cecchinato, 330 punti, +2