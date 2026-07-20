Nations League, Italia alle Final Eight: avversarie, tabellone e date

L’Italia del volley maschile si prepara ad affrontare le Final Eight, dove punta a essere ancora una volta protagonista. Il tabellone e quando si gioca

L’Italia maschile di volley ha centrato l’obiettivo previsto per la Volleyball Nations League 2026, qualificandosi con grande convinzione alla Final Eight. Nell’ultima sfida disputata a Osaka, gli azzurri guidati dal CT Ferdinando De Giorgi hanno superato Cuba per 3-1, raddrizzando magistralmente l’incontro e ottenendo la certezza matematica dell’approdo alla fase a eliminazione diretta.

Con questo importante successo, l’Italia ha chiuso la fase preliminare al quarto posto assoluto, totalizzando 8 vittorie e 26 punti in classifica. Ora gli Azzurri si spostano a Ningbo, in Cina, dove dal 29 luglio al 2 agosto si disputeranno gli attesissimi quarti di finale del torneo.

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Il tabellone degli scontri diretti è già definito: l’Italia, in virtù del quarto posto, affronterà gli Stati Uniti, quinti classificati, in un quarto di finale in programma tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio. In caso di vittoria, i ragazzi di De Giorgi incroceranno in semifinale, sabato 1 agosto, la vincente tra il Giappone, prima classificata a punteggio pieno, e la Cina, ammessa di diritto come nazione ospitante.

Tutte le avversarie dell’Italia in Nations League

Dall’altra parte del draw, la Polonia (seconda) sfiderà l’Ucraina (settima), mentre la Slovenia (terza) affronterà la Turchia (sesta). Le finali sono in programma domenica 2 agosto, con la finale per il terzo posto alle ore 09:30 e la finalissima per il titolo alle 13:30.

Gli azzurri sognano il tris storico e sono pronti a lottare con il cuore per conquistare la prima vittoria della propria storia nella competizione, riscattando l’ultima finale persa contro la Polonia.